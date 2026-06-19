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17 Trabajadores Municipales de Tampico Corren el Riesgo de Causar Baja sino Entregan Declaración Patrimonial

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*Les dijeron un segundo plazo para que cumplan con la ley

Raúl Gallegos

17 Trabajadores del gobierno municipal de Tampico penden de un hilo toda vez que en Mayo no entregaron su declaración patrimonial, por lo que se tuvo que otorgar una prórroga para cumplir con lo que marca la ley, indicó la contralora, Patricia del Ángel Rivas.

Destacó, que el 98.9% de los trabajadores de confianza y sindicalizados cumplieron con el requerimiento anual, sin embargo

«Una pequeña parte no lo hizo. Ya se les está requiriendo desde la semana pasada para cumplir con esa disposición que marca la ley», indicó

Del Ángel, subrayó que se fijó un plazo a esos 17 empleados de Tampico para que a más tardar el último día de Junio tenga la información en el escritorio de su oficina.

«De lo contrario implica una sanción, y si no lo hacen implica despido. Pues incluso el año pasado se tuvo que dar de baja a un trabajador por esta clase de incumplimiento», recalcó

Resaltó, que gran parte de esos trabajadores están dados de alta en la Secretaría de Servicios Públicos.

«Los estamos apoyando en educación, nuestra oficina y en esa secretaría para que cumplan con la ley, pues son trabajadores que andan todo el día en la calle y quizá no tienen tiempo ni una computadora a la mano para realizar el trámite», resaltó

Finalmente, mencionó que Tampico es de los pocos municipios que tiene un mejor porcentaje en cumplimiento con dicha obligación a nivel estatal.

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