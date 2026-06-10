70 Emprendedoras de la Morelos Consiguen Espacio para Vender sus Productos

*El gobierno apoyará el emprenderuismo

Raúl Gallegos

En un predio conocido como la «Y» griega que es propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México, 70 mujeres emprendedoras tendrán un espacio para comercializar sus productos, luego de que el municipio de Tampico no autorizara la creación de un mercado rodante al existir uno desde hace algunos años.

La edil del PRI, y presidenta de la comisión de mercados, Martha Quiroz Cortéz, explicó que en una gestión hecha entre el municipio y la comisión que preside se logró que Ferronales prestara un espacio en donde todos los viernes por las tardes habrán de vender sus artículos y servicios.

Detalló, que el gobierno porteño decidió que en estos tres años no se autorizará la creación de más mercados rodantes, sin embargo, apoyando la iniciativa de ese grupo de mujeres, fue como se decidió alentarlas para continuar en la búsqueda de ingresos para sus familias.

La edil del PRI enfatizó que se expende desde ropa hasta alimentos preparados, cosméticos y una serie de productos hechos netamente en casa

Destacó, que el municipio alienta al emprendedurismo y promueve que las mujeres porteñas logren una mejor calidad de vida con una fuente de ingresos producto del trabajo honesto.

La concejal y presidenta de la comisión, dejó claro que hay un ordenamiento en todos los espacios municipales dedicados a ese giro, pues el fin es que sigan operando los mercados rodantes apegados a lo que marca el reglamento vigente.