Ahora Habrá Observatorio para la IP de la Zona Metropolitana

*Al nuevo esquema ayudará al empresario a mejorar en competividad y lograr un mejor desarrollo

Raúl Gallegos

El Presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas(CIEST) Marco Antonio Cortés Salazar, anunció que se pretende crear el Observatorio Empresarial que tendrá como finalidad, conocer que debe realizar la iniciativa privada para lograr aterrizar más inversión y fuentes de empleo.

Explicó, que el proyecto se está coordinando con los industriales y con las autoridades de gobierno, ya que es importante conocer «a dónde vamos en los próximos años, y que es lo que tenemos que hacer y dónde moneda para atraer más inversión», declaró

El representante de los empresarios de la zona sur, explicó que el observatorio arrojará una serie de datos relacionados con la competividad, además de mostrar un panorama amplio hacia quienes buscan llegar a la región para invertir capital.

Cortés, dejó claro que el CIEST aportará su granito de arena para que el proyecto pueda aterrizar en este mismo año.

«Pues necesitamos conocer que nos puede hacer más atractivos hacia el ámbito nacional e internacional, y que las inversiones no se vayan a otras entidades del país», dijo

El representante de la iniciativa privada en la zona, apuntó que el Observatorio Empresarial brindará el apoyo para que en cualquier cambio de gobierno «no importando quién esté» el arribo del capital no se atore y termine por aterrizar en la zona metropolitana.

«Y toda esa información que tengamos podamos utilizarla en el crecimiento. Necesitamos tener nuestra propia información con el monitoreo de los indicadores y en base a ello decidir lo mejor», acotó