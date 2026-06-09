Alto Consumo de Alcohol en Fines de Semana Provoca Maltrato Hacia la Mujer: IMT

*En colonias cercanas a la zona centro es donde se ha detectado esa problemática en las últimas semanas

Raúl Gallegos

Los últimos reportes de la mesa de seguridad advierten que los fines de semana es cuando se incrementa la violencia familiar y hacia la mujer en Tampico, pues un factor es el consumo alto de bebidas alcohólicas que desafortunadamente terminan en malas decisiones, resaltó la directora del Instituto de la Mujer Libby Zacil Adame Estrada

La funcionaria del Gabinete de Mónica Villarreal Anaya, expresó que existe el temor de que eventos como el Mundial de Fútbol, sean otro factor que propicie el aumento de casos por maltrato o violencia de género.

Incluso, dijo que los datos que arroja el ente interinstitucional dedicado a salvaguardar la tranquilidad social en el sur, advierte que a partir de las ocho de la noche es cuando la violencia hacia el mal llamado sexo débil aparece.

Abundó, que sectores como el Cascajal en la zona centro y otro más ubicados en la periferia son donde se están suscitando más casos, aunque tampoco escapan la Infonavit, Borreguera y Cárdenas González situados en la zona norte.

«Nos están reportando más de 10 casos el fin de semana. Y en la zona centro también hay un incremento importante», resaltó

Adame, enfatizó que el próximo evento del día naranja que se lleva a cabo los días 25 de cada mes, que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y menores, se realizará en la zona cero de la ciudad con la finalidad de atacar el problema detectado.

«Sabemos que viene el Mundial y por ende un consumo mayor de alcohol que activaría aún más la problemática, y por ende es necesario convivir sanamente en estos próximos días», mencionó