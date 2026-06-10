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Aparecen Fraudes en Venta de Vehículos; Piden a Dueños Tomar Precauciones

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*La modalidad tiene poco en el sur y consiste en expedir cheques sin fondos o transferencias que al final no se reflejan en la cuenta del vendedor

Raúl Gallegos

Una nueva modalidad de fraude se activó en la zona sur desde hace unas semanas, principalmente hacia quienes buscan vender un vehículo a personas desconocidas.

El coordinador ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jorge Charles Coll, manifestó que el índice de robo a vehículo automotor es prácticamente mínimo en la región, sin embargo, en los últimos días se ha dejado ver un fenómeno de fraude al momento de realizar una transacción monetaria por un vehículo.

Explicó, la importancia de que la persona vendedora del automotor agote todas las opciones, que le permitan tener la certeza de que están llevando a cabo una venta con seguridad.

Mencionó, que la venta del inmueble debe ser segura y para ello es importante conocer la identidad del comprador, sus datos y realizar un contrato antes de proceder al desembolso económico.

Charles, dejó ver que el pago con cheque o una transacción vía transferencia digital resulta peligroso si no se toman las debidas precauciones, pues recordó que a nivel nacional se roban un promedio de 80 mil vehículos por año, muchos de ellos mediante la vía del fraude y por medio de las redes sociales.

«En la zona sur el robo es menor de un dígito mensual, sin embargo, es importante que la población tome precauciones que hay nuevas modalidades para robarse un automóvil», apuntó

El representante del Observatorio Ciudadano, destacó que en la localidad ya se han presentado algunos casos que han sido denunciados en la Fiscalía, sin embargo, el verdadero delito que se persigue no es el robo sino el fraude.

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