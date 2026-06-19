ENROQUE

+ AUGURAN OTRO REVÉS A LA OPOSICIÓN

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Como pronosticara acertadamente la debacle de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, el periodista Joaquín López Dóriga anticipa de nueva cuenta otra estrepitosa derrota electoral de los adversarios políticos de la 4T en los comicios de 2027 y 2030.

Desde la óptica del comunicador de Telefórmula y Radiofórmula, una de las causas por las que resulta difícil un eventual triunfo de la oposición es que a un año del proceso intermedio y a cuatro del fin del sexenio de la presidenta Sheinbaum es que carece de candidatos competitivos para enfrentar y eventualmente arrebatarle la supremacía política a Morena.

En uno de sus comentarios recientes, López Dóriga se pregunta: qué líder ve usted en el PAN y qué líder ve en el PRI, el PRD desapareció, entonces ¿quién va a derrotar electoralmente a Morena? y el mismo responde, pues de aquí al 30 nadie.

No veo surgiendo -afirma- a ningún liderazgo desde el 2008, la creación de un solo liderazgo ni movimiento de la oposición. Y para cerrar su anticipación remata que, mientras esto sucede, “los partidos de oposición están, el PRI en su mínima expresión, el PRD desaparecido y el PAN en la baba, en otro mundo”.

En la contienda presidencial de hace dos años los vaticinios del teacher certeros, ¿volverán a atinarle en los del 2027 y 2030?

Habrá que esperar

Y es que las actuales figuras notables de Acción Nacional, el aún principal partido de oposición a la Cuarta Trtansformación, no tienen estatura. La senadora Lilly Téllez, una copia incompetente, pero más burda y vulgar de Xóchitl Gálvez, el magnate Ricardo Salinas Pliego, a quien las autoridades estadounidenses acusan de fraude por 250 millones de dólares y Ricardo Anaya, que perdió el 2018 y seguramente al concluir su gestión legislativa, huirá del país días antes de quedarse sin fuero para evitar la cárcel, como hizo Cabeza de Vaca.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, como Lilly Téllez, además de impreparada, es traidora a la patria.

No lo digo yo, lo expresa la ley.

Igual que la Constitución y la Ley de seguridad nacional, el artículo 123 del código penal federal advierte que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y una multa de hasta de 50 mil pesos al que realice actos contra la independencia, soberanía e integridad la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, como ocurrió cuando Maru autorizó ilegalmente el ingreso a territorio mexicano de agentes de inteligencia de Washington.

En el caso de Anaya es necesario puntualizar que las acusaciones de corrupto y blanqueador de capitales formuladas contra el político queretano no provienen de sus adversarios políticos de otros partidos sino de los propios panistas.

Caso concreto de Felipe Calderón, que señala al legislador como un servidor público deshonesto.

El senador, dice el expresidente, no ha podido aclarar los escándalos que lo involucran en operaciones de lavado de dinero y para respaldar sus afirmaciones señala: De acuerdo con la Ley de Lavado de Dinero, el precepto aplica cuando se presenta uno de estos elementos: 1.- Dinero viajando en paraísos fiscales 2.- Que haya un prestanombres como el chofer del señor Barreiro que le compró a Anaya, y 3.- Que haya una persona políticamente expuesta, como es Ricardo que no declara esas operaciones.

Y remata: Independientemente de que proceda una causa penal o no estos elementos evidencian, a decir de Calderón Hinojosa, que Ricardo Anaya no es una persona que tenga probidad, es una persona deshonesta.

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