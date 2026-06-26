T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CASO OMISO, AL FRENO DE CLÍNICAS DE BELLEZA PATITO”

X.- “Ponen en riesgo la vida de las mujeres”, declara y sostiene el diputado Gerardo Peña.

X.-También será importante saber que, se hace con el sagrado dinero pueblo en Comapa Reynosa.

ES LAMENTABLE que, por su alto riesgo de “poner en peligro la vida de las mujeres”, la Secretaría de Salud, haga caso omiso al ilegal funcionamiento de “clínicas patito”, donde irresponsables galenos sin el menor recato y sin haber cursado la especialidad, (instrumentan cirugías estéticas), motivo por el cual esta clase de negocios “deben ser clausurados”, pero siguen operando gracias al tráfico de influencias.

RECORDEMOS que, fue el Diputado Local Gerardo Peña Flores, quien planteó esta acertada iniciativa, “pero hasta la fecha, no se ha obrado en consecuencia”, detalle por el cual, debe entenderse y razonarse que, “las autoridades de salud, tienen la ineludible obligación de frenar la función de las referidas “clínicas patito”, para que los promotores de este tipo de instituciones ilegales, “no le sigan haciendo daño a la sociedad”.

EL DIPUTADO Peña Flores, no se anduvo por las ramas para señalar sin tapujos, ni cortapisas que, “este tipo de clínicas de cirugía estética”, representan un riesgo para la salud y la vida de aquellas mujeres que, son atraídas por los ofrecimientos de bajos costos, cuyo tema “creo no deberá dejarse a la deriva”.

DENUNCIÓ el Diputado Gerardo Peña que, “en Tamaulipas, hay varias clínicas que, han sido señaladas de llevar a cabo esta clase de operaciones quirúrgicas, citando “la clínica Belum” de ciudad Madero, donde, “cirujanos sin título y sin la especialidad”, ofrecen los señalados servicios médicos, (sin importarles, poner en peligro la vida de las personas), cuyas tareas, sentenció: “no deben tolerarse”.

Y, AUNQUE, el legislador de Reynosa, no señaló de instrumentar estas malas prácticas “a un Doctor de Río Bravo, de apellido Levy y una gavilla de galenos cuyos nombres no logramos saber”, en este municipio, mucha gente, se ha venido quejando contra este “infernal galeno”.

PERO, como este sujeto de baja caterva moral, “es esposo de la Diputada Federal Casandra de los Santos Flores, el señalado cirujano, no ha sido molestado para nada”, tema que, por obviedad, “no debe pasarse por alto y menos solaparse, pero aquí les informaremos, donde está ubicado ahora “este galeno del mal, porque recientemente cambió de domicilio.

PEÑA FLORES manifestó que, aparte de la responsabilidad de quienes “ejercen sin haber realizado una carrera profesional y una especialidad en cirugía estética”, estos, repito, no han sido molestados por nada del mundo. Motivo por el cual, “se necesita imponer mano dura”, porque este tipo de prácticas, son de alto peligro, razón por la que el Diputado Local Gerardo Peña Flores, fue enfático, al demandar “la intervención de las autoridades de salud”.

EN este marco, de “clausurar las clínicas patito”, debe haber el claro interés de la secretaria de Salud, de intervenir, para que se acabe de una vez por todas con esta clase de negocios que, en mi punto de vista “son una seria amenaza” para la salud de las mujeres atraídas por embellecer su cuerpo, a través de intervenciones quirúrgicas peligrosas.

INTERMINABLE LA OLEADA DE AGUAS NEGRAS EN REYNOSA

POR otra parte, les diremos que, “la oleada de aguas negras y fugas del vital líquido” en muchas de las colonias de Reynosa, sigue siendo un problema interminable”, dedicándose penosamente la COMAPA Reynosa, “a solo realizar remiendos”, sin que el fondo de este serio perjuicio a las familias, pueda acabarse, a pesar de que, la Familia PEÑA ORTIZ, (llevan ya casi 10 años de estar mal gobernando Reynosa). Y, por ende, este grave malestar al pueblo, Maki Ortiz y Carlos Peña, “LO HEREDARÁN a la siguiente Administración Municipal. Y, sino pal baile vamos”.

SERÁ IMPORTANTE SABER QUE SE HACE CON EL DINERO DEL PUEBLO Y, “PORQUE, HAY OTRO ENORME BOQUETE”

APARTE de esta lamentable situación que sufren las familias de Reynosa, repito, por el tema “de la grave oleada de aguas negras y fugas”, hay también la sospecha de que, “hay otro enorme boquete”, pero, (no de socavones), sino de dinero público y, si esto fuese cierto como se rumora fuertemente, las autoridades responsables de practicar auditorias, deberán intervenir, para que las y los reynosenses, “se enteren que, se hace con el dinero del pueblo en la COMAPA REYNOSA”.

LOS RECURSOS DEL PUEBLO DE REYNOSA “SON SAGRADOS”

HAY que señalar que, “los recursos del pueblo de Reynosa, son sagrados”, razón por la que, “aquellos empelados o servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad, el manejo de los dineros que ingresan a COMAPA, deberán explicar que destino les dan a los montos millonarios que, mensualmente ingresan a esta dependencia pública.

Y, SI se detectan irregularidades, como se presume existen, se llame a cuenta a los responsables, para que, antes de que termine el período administrativo del alcalde Carlos Peña Ortiz, igual se detecte a quienes, desde hace años, han venido haciendo mal uso de los dineros del referido organismo operador del agua y, se obre contra los viables causantes de “los saqueos millonarios” en donde también “tendrán mucho que ver los integrantes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la COMAPA”. Y, sino pues “el tiempo es el que, os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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