Ciclón Tropical Uno pone en Alerta a Tamaulipas

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, se formó el potencial ciclón tropical Uno, sobre el golfo de México, el cual ocasionará lluvias en Nuevo León y Tamaulipas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se localiza a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que el SMN de la Comisión Nacional del Agua exhortó a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, a las 09:00 horas, el centro del sistema se ubicaba a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa y a la misma distancia al suroeste de Corpus Christi, Texas.

Aunque aún no alcanza la categoría de tormenta tropical, el fenómeno presenta vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora y rachas de hasta 65 kilómetros por hora. Su desplazamiento es hacia el noreste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Las bandas nubosas asociadas al sistema ya generan condiciones para precipitaciones intensas en Tamaulipas y Nuevo León. El pronóstico prevé acumulados de entre 75 y 150 milímetros, cantidades que podrían ocasionar encharcamientos, crecidas de arroyos y afectaciones en zonas urbanas.

Además, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas regiones.

En la franja costera tamaulipeca también se prevé oleaje de uno a dos metros de altura, por lo que autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del sistema meteorológico.