Cierran micronegocios en Altamira por altos costos y competencia de franquicias

Por Diana Alvarado

El incremento en las rentas, los gastos de operación y la llegada de grandes franquicias continúan afectando a los pequeños emprendedores de Altamira, situación que ha provocado el cierre de diversos micronegocios en la zona centro de la ciudad.

Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), César Sánchez Aguilar, quien señaló que los negocios locales enfrentan dificultades para mantenerse debido a los altos costos de la formalidad, el consumo de energía eléctrica y el pago de rentas.

Indicó que, aunque siguen llegando nuevas inversiones al municipio, la mayoría corresponde a cadenas comerciales de gran tamaño, lo que incrementa la competencia para los pequeños comerciantes.

De acuerdo con el dirigente, en los últimos meses han cerrado entre cinco y seis micronegocios, principalmente boutiques, zapaterías y tiendas de novedades, mientras que apenas se han abierto entre tres y cuatro nuevos establecimientos.

Sánchez Aguilar destacó que la llegada de nuevas empresas genera empleo y dinamiza la economía local, aunque consideró necesario fortalecer los apoyos para los emprendedores independientes.