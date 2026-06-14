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COMAPA Altamira repara y amplía líneas de drenaje en diferentes sectores

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*Labores se desarrollan en las colonias Altamira sector 2, Emilio Portes Gil, y en el Fraccionamiento Villas de Altamira

Fortaleciendo la operatividad de la red sanitaria en beneficio de los usuarios, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, efectúa trabajos de reparación y ampliación de líneas de drenaje en diferentes colonias y fraccionamientos de esta ciudad.

En tiempo y forma se realiza el arreglo de la línea general de drenaje en la calle Toluca esquina con México de la colonia Altamira sector 2, con lo que se dará solución a un problema de escurrimientos de aguas negras reportado por vecinos del lugar.

Labores similares se desarrollan en la calle Hidalgo, entre Ornato y San Luis, de la colonia Emilio Portes Gil, donde se reparan y cambian tramos de tubería de desagüe que ya cumplieron con su ciclo de vida útil.

Mientras que en la calle Mango del Fraccionamiento Villas de Altamira, se lleva a cabo la ampliación de la línea drenaje, lo que beneficia a un mayor número de familias que mejorarán su calidad de vida.

Cumpliendo con las instrucciones del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, la COMAPA Altamira avanza en la modernización del sistema sanitario, garantizando un servicio eficiente para toda la población altamirense.

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