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COMAPA SUR en reunión con la SRH, la SDE para mejorar el suministro de agua a las familias

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Con el objetivo de fortalecer la continuidad y calidad de los servicios de agua potable en los municipios de Tamaulipas, COMAPA Sur participó en una reunión de trabajo encabezada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Energético, en la que también estuvieron presentes representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y organismos operadores de agua del estado.

Durante el encuentro se analizaron las afectaciones que las interrupciones y variaciones en el suministro eléctrico pueden generar en la infraestructura hidráulica, particularmente en sistemas de bombeo, plantas potabilizadoras y demás instalaciones operadas por las COMAPAs.

Asimismo, se revisaron mecanismos de coordinación interinstitucional y estrategias orientadas a fortalecer la operación de los organismos operadores, con el propósito de mejorar la continuidad de los servicios que reciben las y los usuarios en las distintas regiones de Tamaulipas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, quienes destacaron la importancia de mantener una comunicación permanente entre dependencias y organismos para atender de manera oportuna los retos relacionados con la prestación de los servicios públicos.

COMAPA SUR reiteró su disposición de seguir participando en las acciones de coordinación impulsadas por los gobiernos estatal y federal, encaminadas a fortalecer la infraestructura hidráulica y contribuir a la continuidad y eficiencia del servicio de agua potable en beneficio de la población.

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