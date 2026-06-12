Conmemora DIF Altamira Día Internacional contra el Trabajo Infantil

*La presidenta del voluntariado, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó una jornada de concientización para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del programa PANNARTI

En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el Sistema DIF Altamira, llevó a cabo la jornada denominada “PANNARTI en la vida de las niñas, niños y adolescentes”, evento encabezado por la presidenta del organismo, C.P. Rossy Luque de Martínez, con el objetivo de promover la protección de los derechos de la infancia y sensibilizar sobre la importancia de erradicar el trabajo infantil.

Durante la actividad se expusieron los avances y resultados alcanzados por el programa PANNARTI, destacando las acciones que se realizan para brindar oportunidades de desarrollo integral a niñas, niños y adolescentes, así como motivar a más familias a sumarse a esta causa en favor de la niñez.

La presentación estuvo enfocada en tres importantes rubros: académico, deportivo y artístico-cultural.

En el ámbito académico, se destacó el trabajo realizado para restituir el derecho a la educación mediante la reinserción escolar de niñas, niños y adolescentes que, por encontrarse fuera de la edad escolar correspondiente, no habían podido continuar o concluir sus estudios de nivel primaria o secundaria. A través de la coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), durante el periodo 2025-2026 se ha brindado atención a un total de 133 menores.

En el rubro deportivo, se informó sobre la impartición de clases enfocadas al desarrollo de la coordinación motriz, fomentando la disciplina y el trabajo en equipo. Asimismo, se resaltó la consolidación del equipo de voleibol del programa PANNARTI en el municipio de Altamira, beneficiando a 70 niñas y niños durante el periodo 2025-2026.

Por su parte, en el área artística y cultural, se dieron a conocer las actividades de formación en violín, guitarra, teclado, percusiones y canto, que han permitido integrar un grupo musical de ensamble de instrumentos y voces. De igual manera, se imparten talleres de dibujo, pintura y lectura de comprensión, atendiendo a 40 niñas y niños en el mismo periodo.

Además, se destacó la implementación del ciclo de conferencias denominado “Taller Educativo para Padres de Familia”, mediante el cual se abordan temas relacionados con la prevención del trabajo infantil y la violencia infantil. Estas pláticas son impartidas en escuelas primarias y secundarias que así lo solicitan, fortaleciendo la participación de madres, padres y tutores en la formación y protección de la niñez.

Al dirigir su mensaje, la presidenta del DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez, reafirmó el compromiso de la institución con el bienestar de las nuevas generaciones.

“Seguimos impulsando acciones que fortalecen el desarrollo integral de nuestras niñas y niños, creando entornos donde puedan crecer, aprender y construir un mejor futuro”, expresó.

Con estas acciones, el Sistema DIF Altamira refrenda su labor de prevención y atención integral, promoviendo espacios seguros que permitan a niñas, niños y adolescentes desarrollarse plenamente, alejados de cualquier situación de riesgo y garantizando el ejercicio de sus derechos.