Continúa Armando Martínez transformando Altamira con mejores vialidades

*El alcalde inauguró la pavimentación de las calles Plan de San Luis y Villa Isabel de la colonia Villerías.

El Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana mediante la conformación de nuevos circuitos viales, a través de la pavimentación de importantes arterias con concreto hidráulico, obras que contribuyen a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias altamirenses.

Como parte de estas acciones, el presidente municipal inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico y la instalación de alumbrado solar autónomo en las calles Plan de San Luis y Villa Isabel, ubicadas en la colonia Villerías.

Durante el evento, Armando Martínez destacó que estas obras forman parte de la estrategia integral de transformación que impulsa su administración para modernizar la infraestructura vial en distintos sectores del municipio, garantizando calles más seguras, funcionales y duraderas para beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, señaló que la incorporación de tecnología sustentable, como el alumbrado solar autónomo, permite brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.

Con la entrega de estas vialidades, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de seguir impulsando obras que generan bienestar, conectividad y desarrollo para las familias del municipio.