Conviven Niños PANNARTI del DIF Tampico con Jugadores de la Jaiba Brava

En el marco del Día mundial contra el trabajo infantil, menores integrados al programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil (PANNARTI) del DIF Tampico, convivieron con jugadores y directivos de la Jaiba Brava en el centro de Fortalecimiento Familiar de la colonia Borreguera.

Ahí, la Subdirectora de Fortalecimiento Familiar, Emma Delgado Salazar, destacó la importancia de estos encuentros que motiva a las niñas y niños a perseguir sus sueños.

Delgado Salazar, agradeció la presencia del director deportivo del cuadro celeste, Pedro Beltrán, quien estuvo acompañado del defensor Luciano Bocco.

«Esta estrecha colaboración permite que las niñas y niños PANNARTI, se motiven al conocer sus historias de éxito como jugadores de la Jaiba Brava. Muchos de nuestros niños estoy segura serán los futbolistas destacados del futuro en la zona sur», expresó.

Por su parte Pedro Beltrán, dijo que para la Jaiba Brava es muy importante ser el vehículo para que las niñas, niños y jóvenes cuenten con la motivación necesaria para seguir trabajando por sus sueños y objetivos

«Tenemos el compromiso de trazar metas hacia lo más alto, y trabajamos todos los días para conseguirlo; así ustedes pueden ser lo que quieran ser, trabajando con disciplina, compromiso y constancia. El talento está en sus corazones y en sus sueños”, expresó.

La Subdirectora del Fortalecimiento Familiar, resaltó el compromiso de la Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya, Presidenta del DIF Tampico, por continuar promoviendo los valores deportivos en beneficio de la niñez tampiqueña.

Antes de concluir el evento, el defensa México-argentino, Luciano Bocco compartió con los menores una serie de anécdotas y anhelos que lo llevaron a dedicarse profesionalmente al deporte e invitó a los pequeños a perseguir sus sueños disciplina y constancia.

A la actividad deportiva se sumó, además, el Prof. Gerardo Núñez, Preparador físico del Club Rayados BarTam.