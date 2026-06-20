Gaceta

Por: Raúl Terrazas Barraza

Cumplen Gobierno y DIF con tultecos

Para cumplir el compromiso de respaldar con acciones y servicios directos a las familias de los polígonos que fueron definidos como zonas prioritarias para el programa Lazos del Bienestar, que lleva a cabo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el gobernador doctor Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF, doctora María de Villarreal, estuvieron en el municipio de Tula para conducir las actividades del corredor de la salud, programado para la cabecera municipal.

Fue, como en todos los casos cuando ambos —el titular del Poder Ejecutivo y la presidenta del DIF— acuden a dialogar con las y los ciudadanos, un día de grandes satisfacciones para quienes fueron atendidos en los módulos de vacunación, de consulta general, dental, de nutrición y orientación alimentaria.

También para quienes buscaron su inscripción en los servicios del IMSS-Bienestar, recibieron orientación sobre planificación familiar, salud materna e integral de la mujer, o aquellas personas que estuvieron de acuerdo en realizarse el examen preventivo para la detección oportuna de alteraciones mamarias.

Con los corredores de salud que están programados para este año en cuatro municipios —Tula, San Fernando, Altamira y Tampico—, Lazos del Bienestar acerca los servicios de salud y atención integral a las familias, porque se hace entrega de sillas de ruedas, andadores y bastones para las personas mayores o quienes los requieran, en el entendido de que esa integralidad equivale al humanismo y a la atención cercana con las familias de Tamaulipas.

Respecto a los servicios otorgados por diferentes dependencias del Gobierno del Estado, tienen que ver con la expedición de certificados médicos, actas de nacimiento y aquellos que se relacionan con la educación, que fueron otorgados por el instituto que cuenta con programas educativos para adultos: el ITEA.

Los compromisos establecidos con las familias de Tamaulipas son compromisos y se cumplen de manera coordinada y con gran humanismo, porque las personas saben que llegará el momento en el cual podrán saludar y dialogar con el doctor Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal, de manera que, en Tula, este fin de semana, en el espacio en el cual se realiza la feria de esa ciudad, los beneficios otorgados impactan a más de 10 mil personas.

Se escuchó fuerte y con admiración: el gobernador y sus colaboradores, la presidenta del DIF y su equipo estuvieron para los habitantes de Tula sin prisa, escuchando a todo mundo, y para todos hubo una respuesta, tanto de ellos como de las y los funcionarios que llevaron atención y servicios en esa jornada denominada corredor de la salud, que a todas luces fue exitosa.

Además, el clima era benigno, porque la temperatura rondó entre los 28 y 30 grados centígrados, con sensación térmica de 32. Qué bueno que una actividad de ese tipo no se llevó a cabo en Ciudad Victoria, porque aquí la temperatura estuvo por encima de los 37 grados centígrados, aunque con sensación térmica de más de 40.

Lo bueno era que, para las dos ciudades que son capitales —Tula, que lo fue hace muchos años, y Victoria, que lo es desde hace tiempo—, estaban pronosticadas lluvias y, por la presencia de nubosidad ya entrada la tarde, las temperaturas bajaron un poco en los dos sitios.

Los otros

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, participó en la 68.ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, celebrada en la ciudad de Guanajuato, a la cual acudieron rectores de más de 250 casas de estudio.

Bajo la presidencia del doctor Luis Armando González Placencia, en la Asamblea General fueron revisados asuntos como el futuro inmediato y mediato de la educación superior, su panorama actual y las acciones fundamentales para la actualización educativa, científica, de humanidades y, desde luego, tecnológica, dado que las universidades siempre tienen que estar a la vanguardia de la tecnología —y eso cuesta—, así que el diálogo, posicionamiento y planes de trabajo permiten tomar decisiones.

Para Anaya Alvarado es relevante participar en la sesión del órgano de deliberación, porque la UAT está resuelta a trabajar de manera conjunta y permanente, e intercambiar experiencias con sus homólogos del país para responder a los grandes desafíos de la educación superior en México, mismos que requieren incursiones exitosas.

Los acuerdos que se toman en ANUIES son determinantes para fortalecer la vida universitaria de la UAT, que es incluyente y está inmersa en el desarrollo social y científico de Tamaulipas y de la nación.

En la reunión de rectores, además de la revisión del momento actual de las instituciones, se concretaron acciones que implican la participación de dependencias federales y, de manera interna, los órganos ejecutivos de la asociación presentaron los informes de actividades.