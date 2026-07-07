Designan a Epifanio Muñoz Quintero como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas

*“Este nombramiento responde al compromiso del Gobernador Américo Villarreal Anaya, de consolidar equipos que brinden los mejores resultados a las y los tamaulipecos”: Carlos Irán Ramírez González

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, entregó el nombramiento como subsecretario de Ingresos a Epifanio Muñoz Quintero, quien hasta el día de hoy fungía como Director General de Atención, Gestión y Contacto Interno de la propia Subsecretaría de Ingresos.

Durante la entrega del nombramiento, se destacó la importancia de fortalecer las áreas estratégicas de la dependencia, particularmente aquellas vinculadas con la recaudación, la atención al contribuyente y la administración eficiente de los ingresos públicos estatales.

El nuevo subsecretario de Ingresos refrendó su compromiso de trabajar con responsabilidad, orden administrativo y apego a la legalidad, en concordancia con la política pública impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a consolidar un gobierno honesto, eficiente y cercano a la ciudadanía.

Asimismo, Muñoz Quintero asumió el compromiso de dar continuidad a las acciones que permitan mejorar los procesos de ingreso, fortalecer la coordinación institucional y contribuir al cumplimiento de los objetivos financieros del Estado.

La Secretaría de Finanzas reiteró que este nombramiento forma parte de las acciones encaminadas a mantener una administración pública sólida, transparente y comprometida con el manejo responsable de los recursos públicos.