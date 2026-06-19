Destaca Mónica Villarreal importancia de la convivencia en espacios públicos durante evento gastronómico

Decenas de familias disfrutaron del partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en el marco del Festival Gastronómico “Hecho en Tampico”, organizado por el Ayuntamiento porteño en la Plaza Hijas de Tampico a fin de brindar a la población, espacios para la convivencia familiar, y el fortalecimiento del tejido social.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, acompañada de los integrantes del Cabildo y titulares de las distintas dependencias, subrayó que la celebración del Mundial de Fútbol ha permitido el desarrollo de actividades deportivas y sociales que abonan a la construcción de Paz y a la generación de entornos donde las familias se integran, divierten y participan.

“Estamos abriendo los espacios públicos para la convivencia familiar, la recreación y el disfrute de nuestro hermoso centro histórico. Basta con mirar alrededor para ver escenas de alegría en una ciudad que es de todas y todos. Venimos a disfrutar del partido de México contra Corea y, por supuesto, con la presencia de emprendedores locales, reafirmando así nuestra identidad”, expresó.

Villarreal Anaya, precisó que durante el festival se registró una afluencia aproximada de 800 personas, que tomaron parte en las distintas actividades programadas, así como de la transmisión del duelo mundialista entre el combinado nacional y la selección asiática, que significó el punto medular de la jornada.

La autoridad municipal indicó que a través del programa “Tampico Vive el Mundial”, su administración continuará desarrollando actividades de bienestar social y promoción deportiva, durante las siguientes semanas en los distintos espacios públicos de la ciudad, a fin de que la euforia mundialista llegue a todos los sectores del municipio.

“Vemos a familias completas que se han dado cita y nos da mucho gusto ver este ambiente sano, alegre y de convivencia, donde además todos estamos apoyando a nuestra selección. Estas actividades continuarán en el marco del Mundial Social, promoviendo la convivencia familiar y el disfrute de los espacios públicos”, puntualizó.

Mónica Villarreal Anaya, subrayó que este tipo de iniciativas permiten, no solo disfrutar de la oferta gastronómica y cultural del municipio, sino también promover entornos de participación social, incentivar el desarrollo deportivo y seguir abonando a la construcción de un municipio seguro y próspero.