Candelero

El Mundial de Futbol 2026 es un hito más en la historia de México con todo y riesgos.

Por Abraham Mohamed Z.

Es una falsedad decir que no hay ningún tipo de riesgo para el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y para la imagen de México en la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que será mañana jueves 11 de Junio en ésta maravillosa ciudad capital de nuestra amada Patria.

Claro que sí existe riesgo …aunque también hay que precisar que no necesariamente vaya a ser un riesgo de seguridad fuera de control.

Puede haber marchas, bloqueos y hasta protestas visibles, pero sin violencia grave por parte de la CNTE, colectivos de familiares de desaparecidos o de otros grupos como los de Ayotzinapa, con el propósito de captar la atención de la Prensa Internacional durante la inauguración con el propósito de desplazar parcialmente el foco mediático hacia las demandas sociales lo cual, obviamente que generaría crítica política, pero no al grado de convertirla en crisis.

Y eso es válido, pues los quejosos quieren aprovechar la presencia de los periodistas internacionales que cubren no solo el tema del Mundial sino también las demandas políticas y sociales que se les presenten.

Y esto es porque el Mundial de Futbol es una vitrina global.

Previendo esto las autoridades han preparado un operativo de seguridad extraordinario con más de 56 mil policías, vigilancia mediante el sistema C5, filtros de acceso y coordinación con fuerzas federales para proteger el oficialmente llamado Estadio Ciudad de México, el Fan Fest en el Zócalo y las zonas turísticas, además de suspender clases en las escuelas, promover el trabajo a distancia y desplegar amplios operativos para garantizar la movilidad y el acceso a los eventos oficiales.

En el Plan Kukulcán que así se denomina el operativo de seguridad para el Mundial, aparte de los 56 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y filtros de acceso, se desplegarán casi 100 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Fuerza Aérea. Te preciso que para el Fan Fest del Zócalo se destinarán 3,400 policías adicionales.

El Plan incluye protección a los Estadios no solo de la CDMX, sino también de Guadalajara y Monterrey, aeropuertos, hoteles y sitios de entrenamiento, en lo que participan también policías estatales,

Habrá anillos de seguridad, vigilancia aérea con aviones, helicópteros y drones. Equipos especializados en detección de explosivos y amenazas químicas, biológicas y radiológicas con un despliegue en la CDMX de 11,219 policías capitalinos con más de mil vehículos de apoyo reforzando el anillo de seguridad al Estadio.

Creo que este será uno de los operativos de seguridad más grande en ésta ciudad desde los Juegos Olímpicos de 1968.

El mayor riesgo para el gobierno no es una crisis de violencia, sino las imágenes internacionales de protestas masivas que pudiera haber –y esperemos que no las haya-durante este gran Mundial de Futbol que será visto por cientos de millones de personas.

La percepción de estabilidad y gobernabilidad del País suele ser tan importante como la seguridad misma en eventos de esta magnitud.

ADENDUM:

Espero que el escenario más probable en la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en CDMX sea de protestas, bloqueos viales y algunas confrontaciones aisladas, más que de violencia generalizada.

Sea lo que fuere, si piensas asistir al partido inaugural o al Fan Fest en el Zócalo te recomiendo lo siguiente:

Llegar con varias horas de anticipación.

Seguir únicamente rutas oficiales.

Evitar zonas donde haya marchas o concentraciones.

Considerar posibles cierres viales y retrasos importantes.

Pásatela super….será inolvidable!

mohacan@prodigy.net.mx