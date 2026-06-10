PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El PAN abre puertas, fin al estilo de exclusividad

La reforma a los estatutos del PAN, acordados en su Asamblea Nacional, abren el 100 % de sus candidaturas a elementos ciudadanos. Con esto finaliza la medida de reservar estos lugares para su cúpula, en pocas palabras Acción Nacional deja de ser el espacio cerrado, donde las candidaturas eran para el círculo dorado de la militancia, porque no cualquier panista tenía acceso a una de ellas; basta observar en Tamaulipas a quienes fueron y han sido promotores permanentes del partido y no los han gratificado ni siquiera con una regiduría.

Según el acuerdo, con esta medida se proponen seleccionar candidatos con perfiles más competitivos, los cuales serán aprobados mediante el voto abierto en sus asambleas, utilizando el procedimiento de encuestas para medir el posicionamiento de los prospectos a un puesto de elección popular frente al electorado.

Seguramente usted y muchos se preguntarán, por qué, cuando estuvo en el poder no ofreció esa apertura. Ahora lo hace cuando está en la “banca”, cuando no es dueño del balón y tiene pocas probabilidades de recuperar en corto plazo, parte del poder que ostentó en el inicio del presente siglo. De tal manera que no es ninguna graciosa concesión la que está ofreciendo ahora.

Precisamente en esta etapa de “cuesta arriba” es cuando Acción Nacional debe de analizar lealtades, claro tomar en cuenta capacidades, pero tendrá que hacerlo con una lupa, porque no se puede dar el lujo de desperdiciar el poco capital de que dispone en aventuras sin futuro.

Tampico sigue siendo su principal reducto, Victoria también tiene un grupo de panistas convencidos y Reynosa, es otra historia, porque también debe de definirse, sobre qué partido es el que sobrevive, el de los tradicionales o doctrinarios, o los del cabecismo, o una mezcla de ambos.

EN EL DÍA DEL PADRE. – El hecho de que el Dia del Padre no tenga una fecha específica, y en cambio se hubiera elegido el 3er domingo del junio para celebrar al jefe del hogar, seguramente tiene su origen, en el propósito de no agregarlo a la lista de días inhábiles. Creemos que, a este festejo, no le fue asignado una fecha fija en el mes de junio, seguramente por intereses laborales, o sea no agregar un día de asueto a la agenda de inactividad.

Sea cual sea el origen, esta movilidad le resta fuerza emblemática a la conmemoración. La iniciativa festiva, se originó en 1910, cuando fue solicitado a las autoridades eclesiásticas de Estados Unidos reconocer la importancia de los padres en la sociedad.

La primera conmemoración en honor de la figura paterna ocurrió el 5 de junio del año citado (1910), y el festejo fue en honor a un veterano de guerra de Estados Unidos, quien cuidó a sus seis hijos cuando murió su esposa. Las autoridades eclesiásticas aceptaron la fecha, pero no habiendo tiempo suficiente para organizar el acto conmemorativo, decidieron cambiarlo al 19 de junio, que resultó ser el tercer domingo del mes. Esto ocurrió dos años después de que la activista Anna Jarvis organizara el primer servicio religioso oficial para honrar a las madres el 10 de mayo en una iglesia metodista de Grafton, Virginia Occidental.

Usted se preguntará porque traemos este tema cuando faltan 12 largos días para la conmemoración. Bien, lo hacemos porque el Congreso local de Michoacán, legisló para instituir en esa entidad una fecha determinada para celebrar la paternidad, habiendo acordado el 10 de junio como el Día del Padre. El tema adquiere relevancia en esta época, cuando cotidianamente nos enteramos por los medios de comunicación de casos de abandono económico para proveer de sustento a los hijos, y se pretende con este reconocimiento institucional, incentiva la paternidad responsable.

Michoacán se convierte en el primer estado de México en instituir el Día del Padre en una fecha en particular, que es el 10 de junio, es decir el miércoles de esta semana, un mes después del Dia de las Madres, con esta iniciativa se pretende incentivar el espíritu de lo que debe ser la paternidad responsable. ¿Será que de resultado? Esperemos que contribuya a la cohesión familiar, a fortalecer los vínculos emocionales, de solidaridad y de unión entre los integrantes de esta célula tan importante de la sociedad.

MUNICIPIO, COMPROMETIDO EN RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL. – El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, ratificó su compromiso con el Gobierno del Estado, de fortalecer las acciones y estrategias de reconstrucción del tejido social en la Ciudad Capital. Esto tuvo lugar en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Paz y Justicia Cívica. Ahí hizo público su compromiso con el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya para fortalecer las acciones y estrategias de reconstrucción del tejido social en la Capital.

En el evento, Gattás Báez entregó el “Diagnóstico Integral de Seguridad Humana”. El evento se desarrolló en el salón Independencia de Palacio de Gobierno, con la asistencia de la Mtra. Laura A. Cordero Callejas, representante de la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, el “Diagnóstico Integral de Seguridad Humana”.

En la sesión de consejo, participaron la Senadora Olga Sosa Ruíz, diputados locales y presidentes municipales; en esa ocasión fueron presentados los indicadores de justicia cívica en Tamaulipas y evaluación de estrategias para consolidar mejores entornos de paz en los 43 municipios del Estado.

Al término del acto, el jefe edilicio, respaldó el proyecto de reconstrucción de paz que implementa la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en la entidad. para fortalecer la construcción de comunidades más seguras, participativas y solidarias.