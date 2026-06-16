T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ENCABEZA CARMEN LILIA CANTUROSAS, ESTRATEGIA INTEGRAL PARA FORTALECER SERVICIOS PÚBLICOS EN NUEVO LAREDO

X.- “EN ESTE GOBIERNO TENEMOS CLARO QUE SERVIR AL PUEBLO SIGNIFICA ACTUAR CON RESPONSABILIDAD, ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA Y CONSTRUIR SOLUCIONES JUNTO A LAS INSTITUCIONES”, DESTACÓ.

POR “su firme convicción y compromiso de gobernar con responsabilidad, cercanía y resultados”, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, encabezó ayer una mesa de trabajo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), “con el sano propósito y el firme ideal de fortalecer la coordinación institucional y establecer una ruta estratégica que permita mejorar los servicios básicos y brindar mayor certidumbre a las familias Neolaredenses”.

ES IMPORTANTE señalar que, “la reunión, en la que estuvo presentes Edelmiro Garza Rodríguez, Superintendente de Zona de la CFE; la alcaldesa, impulsó el diálogo y la construcción de acuerdos entre las dependencias involucradas, priorizando el bienestar de la ciudadanía y la necesidad de atender de manera preventiva los retos relacionados con la infraestructura eléctrica e hidráulica de la ciudad”.

DESTACÓ que, «En este gobierno tenemos claro que servir al pueblo significa actuar con responsabilidad, escuchar a la ciudadanía y construir soluciones junto a las instituciones” y por ello, remarcó que; “seguiremos trabajando de manera coordinada y firme para garantizar servicios dignos y de calidad para todas y todos los Neolaredenses, porque nuestro compromiso es con el bienestar de las familias y el desarrollo de Nuevo Laredo», expresó la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal.

COMO resultado de este encuentro se establecieron compromisos encaminados a fortalecer la infraestructura eléctrica de la ciudad, entre ellos el respaldo operativo de la subestación Narciso Mendoza y del circuito de la calle González, acciones que permitirán brindar mayor estabilidad y continuidad al funcionamiento de la Planta Centro, una instalación fundamental para el suministro de agua a la población.

DE IGUAL forma, se acordó reforzar la coordinación entre el Gobierno Municipal y la CFE mediante la participación de cuadrillas de Alumbrado Público para realizar labores de limpieza en derechos de vía hacia la Planta Norte y el retiro de ramas que representan riesgos para las líneas de media tensión, contribuyendo a prevenir interrupciones en el servicio.

DENTRO del plan de trabajo también se contemplan acciones de mantenimiento y modernización de infraestructura, entre ellas la instalación de dispositivos anti-fauna, la revisión de vegetación en áreas estratégicas como «La Mantequera» y la actualización de sistemas de tierra en subestaciones, medidas orientadas a fortalecer la confiabilidad de la red eléctrica y proteger la operación de instalaciones clave para la ciudad.

LA ALCALDESA estuvo acompañada por Silvia Fernández Gallardo Boone, gerente general de COMAPA; Carlos de Anda Hernández, secretario de Obras Públicas; así como Even Arredondo Bravo, secretario de Servicios Públicos Primarios.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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