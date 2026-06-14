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Entrega Armando Martínez magna obra de pavimentación

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El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado de la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, inauguró la pavimentación del segundo cuerpo de la Vialidad PD, en los fraccionamientos Arboledas y San Jacinto.

Con esta obra, se suman más de 600 metros lineales de esta importante vialidad, cuyo desarrollo inició en el año 2022, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la movilidad en beneficio de las familias de este sector.

Durante la inauguración, el alcalde destacó la importancia de esta acción para la conectividad y seguridad vial de la zona.

“Recorrimos el nuevo tramo y dimos el banderazo de apertura que marcó el inicio de la circulación vehicular por esta vía, completamente iluminada con alumbrado solar autónomo y su respectiva señalización”, indicó el edil.

La nueva vialidad permitirá una circulación más eficiente y segura, además de contribuir al desarrollo ordenado de los fraccionamientos Arboledas y San Jacinto.

 

“Seguimos transformando Altamira con obras de excelente calidad para beneficio de las y los altamirenses”, concluyó.

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