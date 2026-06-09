T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“ERASMO, AL BORDE DE LA ACCIÓN PENAL”

X.-El edil Maderense, “no tendrá escapatoria judicial, por tener cuentas públicas pendientes y nexos delincuenciales”

X.-Además, el pomposo actor “Erasmo González Robledo, ya no es garantía triunfo para el partido Morena”.

QUIEN de “Ipso Facto”, no tendrá escapatoria judicial y, desde ahora está presuntamente “al borde de la acción penal”, es nada menos que el alcalde maderense Erasmo González Robledo, quien, por “sus nexos delictivos, financieros y huachicoleros”, sabe que, su futuro político, “no le depara un espacio propositivo, (dada la negra imagen que lo envuelve) por las etiquetas de corrupción e impunidad y, por más que Erasmo quisiera que lo proyecten para continuar en la alcaldía, tengan la certeza que, “ni el mismo Partido Morena, lo aceptaría como su candidato a la reelección”.

ESTE vaticinio no grato para el cínico alcalde de Madero Erasmo González Robledo, “ha corrido como fuego en reguero de pólvora” en las filas del Morenismo tamaulipeco, a grado tal de que, “esta grotesca, pero verídica versión”, ha llegado a las mañaneras de la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, razón por la que, “Si Erasmo, piensa que alguien del Comité Nacional de Morena, podría interferir para echarle la mano”, tengan la certeza que, (nadie se atrevería a agarrar esa peligrosa brasa política).

LA ignorancia de la cual, para su claro perjuicio, “hace gala este presunto delincuente de cuello blanco” Erasmo González Robledo, se ha reflejado entre las gentes del alto mando del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que, pese a que el edil de Madero, “con bombo y platillo” exprese que, (va por la reelección) para continuar en la presidencia municipal, esta importante oportunidad, creo que “ya se le escapó de las manos” a este sujeto de baja caterva moral, “por andar de lengua de triple filo”.

HAY que señalar que, entre los diversos sectores populares, sociales, políticos e incluso petroleros de ciudad Madero, “la imagen del alcalde González Robledo está por los suelos”. Razón por la que, en primer lugar “ERASMO, YA NO ES GARANTÍA DE TRIUNFO PARA MORENA” y segundo; “su implicación en los sucios negocios”, en los que ha estado involucrado, lo hunden políticamente, a pesar de que, este quemadísimo presidente municipal, “se le hinche la boca” argumentando que, “el 2027, irá nuevamente por la alcaldía de Madero”.

PORQUE, entre “la grey del Morenismo maderense”, se aduce que, Erasmo, por nada del mundo conviene al partido Morena, para que vaya por LA REELECCIÓN, como pomposamente lo vaticina el mismo Erasmo González, al que, más bien lo que le depara para su futuro inmediato, “es que lo llamen al banquillo de los acusados” porque, este oportunista político, al parecer, (no ha solventado montos millonarios que, en la Tesorería Municipal de Madero, se tendrá que informar que destino se le dio a ese dinero del pueblo).

FINALMENTE, le diré que, este relevante y trascendente tema que, desde la óptica de quienes conocen de cerca este problema que enfrenta el alcalde Erasmo González Robledo, “ha empezado a causar diferencias y claros estragos, pero también temor y zozobra”, porque, recuérdese el viejo adagio que reza: “los que la hacen la tienen que pagar”, citándose entre los presuntos inodados a Lorenzo Martínez, ex director de comunicación social del municipio y entre otras personas, se CITA UNA INTEGRANTE DEL CABILDO, por cierto muy bien identificada, así es que, “no se pierda” este emocionante escenario que, al estilo película, ya ha venido causando enrome revuelto político en la ciudad petrolera del sur de Tamaulipas. “Así es que no se pierdan los próximos capítulos” de esta apasionante serie generada por un presunto amante de lo ajeno.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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