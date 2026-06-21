Es Miramar Tiradero de Mascotas: Protectores de Animales

*Además, en la colonia Miramapolis también es un sitio que utiliza la población para abandonar a perros y gatos

Raúl Gallegos

En Playa Miramar y la colonia Miramapolis, que está muy cerca del sitio turístico, la población abandona un promedio de 10 perros diarios, señaló la animalista de Ciudad Madero, Patricia Bautista.

Precisó, que además el gobierno municipal maderense no cuenta con políticas públicas, encaminadas a proteger y prevenir a los animales domésticos.

«No hay ley para la protección animal. Miramar es un tiradero de animales y el maltrato está a la orden del día», abundó

La protectora de animales domésticos en ese municipio, dejó claro que además el maltrato a equinos es otra problemática muy acentuada, pues lamentó que no estén implementando políticas públicas parecidas a las del municipio de Tampico.

«La dependencia de protección animal no figura en ese municipio, además de que hay mucha irresponsabilidad de los maderenses en cuidar y proteger sus animales domésticos», apuntó

Bautista, enfatizó que gente inconsciente sigue cayendo en esta situación aberrante, que solo muestra una deshumanización total hacia las mascotas y seres vivos de compañía.