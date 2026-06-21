EntrevistaZona ConurbadaCd. Madero

Es Miramar Tiradero de Mascotas: Protectores de Animales

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
71 lecturas

*Además, en la colonia Miramapolis también es un sitio que utiliza la población para abandonar a perros y gatos

Raúl Gallegos

En Playa Miramar y la colonia Miramapolis, que está muy cerca del sitio turístico, la población abandona un promedio de 10 perros diarios, señaló la animalista de Ciudad Madero, Patricia Bautista.

Precisó, que además el gobierno municipal maderense no cuenta con políticas públicas, encaminadas a proteger y prevenir a los animales domésticos.

«No hay ley para la protección animal. Miramar es un tiradero de animales y el maltrato está a la orden del día», abundó

La protectora de animales domésticos en ese municipio, dejó claro que además el maltrato a equinos es otra problemática muy acentuada, pues lamentó que no estén implementando políticas públicas parecidas a las del municipio de Tampico.

«La dependencia de protección animal no figura en ese municipio, además de que hay mucha irresponsabilidad de los maderenses en cuidar y proteger sus animales domésticos», apuntó

Bautista, enfatizó que gente inconsciente sigue cayendo en esta situación aberrante, que solo muestra una deshumanización total hacia las mascotas y seres vivos de compañía.

Artículo anterior
Tamaulipas registra más de 112 mil casos de infecciones respiratorias en lo que va de 2026
Artículo siguiente
Estallan obreros de AMETEK por presunto fraude en elección sindical
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Estallan obreros de AMETEK por presunto fraude en elección sindical

Noticias de Tampico - 0
*Acusan exclusión de más del 76 por ciento de la plantilla durante la elección sindical y llevan el caso ante tribunales mediante un juicio...

Lleva SEBIEN paquetes alimentarios y Comedor de Bienestar a familias de San Carlos

Revisan fallas y necesidades del Tribunal de Disciplina Judicial en Tamaulipas

Consolida Tamaulipas agenda económica con la Unión Europea

COLUMNAS

Columnas

Partidos o parti-dos

Noticias de Tampico - 0
Gaceta Por: Raúl Terrazas Barraza Partidos o parti-dos Si hay tiempo para que los partidos políticos que tienen en orden su registro ante las autoridades electorales se...

“Celebrar con orgullo, cuidar la ciudad, Mundial 2026.”

El libricidio como práctica de la indiferencia

Cumplen Gobierno y DIF con tultecos