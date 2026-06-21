Estallan obreros de AMETEK por presunto fraude en elección sindical

*Acusan exclusión de más del 76 por ciento de la plantilla durante la elección sindical y llevan el caso ante tribunales mediante un juicio de amparo.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas. — Empleados de la planta AMETEK impugnaron formalmente la elección de su dirigencia sindical del pasado 19 de junio, tras denunciar un fraude electoral que excluyó al 77% de la plantilla laboral y detonó una ola de hostigamiento y amenazas contra los obreros inconformes.

Los trabajadores acusaron al Sindicato de Trabajadores de Empresas y Servicios de Reynosa (STR) de rasurar el padrón de votantes. De una plantilla de 1,264 empleados, solo 293 fueron autorizados para sufragar (23.18%), dejando a 971 sin voz ni voto en el proceso interno.

Señalan que esta manipulación no fue un error, sino el resultado de acuerdos cupulares entre el Sindicato de Trabajadores de Empresas y Servicios de Reynosa (STR) y el Sindicato Joven de México. El objetivo claro era imponer a modo los resultados de la elección, limitando de tajo la libre participación de la base.

Los trabajadores denuncian que además la jornada estuvo marcada por un clima de intimidación, incluyendo presuntos actos de hostigamiento, amenazas de despido e incluso de agresiones físicas directas contra quienes se atrevieron a manifestar su inconformidad con el desarrollo de las votaciones.

Ante las evidentes violaciones a los principios de legalidad, transparencia y democracia sindical, los empleados decidieron llevar el caso ante las instancias legales correspondientes

Exigen la intervención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de las autoridades jurisdiccionales para que se investiguen las presuntas irregularidades y que las pruebas presentadas sean analizadas para determinar la validez del proceso.

Los trabajadores advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable que garantice un proceso verdaderamente representativo, que respete la voluntad de la mayoría, iniciarán movilizaciones pacíficas y paros hasta lograr la reposición de la elección.

Finalmente, reiteraron que continuarán promoviendo acciones legales y de organización hasta que se garantice el derecho de todos los empleados a participar libremente en la elección de su representación sindical.