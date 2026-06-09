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Exhortan a Militancia Panista a Evitar Denostaciones Hacia Candidatos al CDE

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*Al final quién resulte ganadora de la elección interna la vamos a apoyar

Raúl Gallegos

La regidora del PAN en Tampico, María del Carmen Díaz Barrios, exhortó a la militancia a evitar las descalificaciones hacia las dos planillas que participan en la contienda para renovar el Comité Directivo Estatal, ya que al final «quien resulte triunfador la vamos a apoyar».

Luego de que el proceso interno comenzó ríspido en el PAN de Tamaulipas, la concejal mencionó la importancia de que la militancia participe en la contienda sin la necesidad de caer en difamaciones, que en muchas de las ocasiones no llegan a ser comprobadas.

Destacó, que la contienda entre las dos aspirantes a suceder a Luis René Cantú Galván está a tiempo de ser llevada limpiamente y sin denostaciones, aunque reconoció que al panista Tamaulipeco y de la región le gusta elegir democráticamente a sus candidatos

«Estamos en contra de las designaciones. Estamos en una contienda interna con un divisionismo democrático que habrá de terminar una vez que haya una planilla ganadora», explicó

Díaz, enfatizó que los golpeteos internos merman al panismo, por lo que invitó a la militancia a participar de manera limpia.

«Algunos estamos con Omeheira, otros están con Gloria, la pelea es interna pero también todos somos panistas con diferentes formas de pensar y eso debe respetarse», resaltó

La regidora porteña, puntualizó que, en el caso de un integrante de la planilla de Gloria Garza, a quien se le ventila como presunto integrante de la delincuencia, debe haber presunción de inocencia debido a que no existen pruebas fehacientes por parte de una autoridad oficial.

«Todo lo que se dice son meras descalificaciones, no se puede condenar a alguien sin pruebas, sí está es porque reunió los requisitos, aunque a veces es fácil criticar, o que se le cambie por otro y listo», acotó

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