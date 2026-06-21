Exponen y venden artesanías del CEDES Altamira en plantel ITACE de la Zona Sur

Altamira, Tamaulipas. -En seguimiento a los acuerdos interinstitucionales entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), se instaló un espacio de exposición y venta de artesanías elaboradas en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira.

En esta actividad participan productos fabricados por 11 personas privadas de la libertad (PPLs) quienes previamente recibieron capacitación laboral y se encuentran realizando actividades de empleo y autoempleo al interior de este centro penitenciario.

La facilitación de estos espacios se desarrolló gracias a las gestiones entre el Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral del CEDES Altamira y la directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado.

Con estas acciones la SSPT, reafirma su compromiso de promover y coadyuvar en la reinserción social de las PPLs salvaguardando sus derechos humanos.