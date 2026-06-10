Fortalece Mónica Villarreal la cultura de paz desde las familias tampiqueñas

Al encabezar el Segundo Diálogo por las Familias, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, reafirmó el compromiso de su administración con la construcción de una cultura de paz que fortalezca el tejido social y promueva el bienestar de las familias tampiqueñas.

Durante el encuentro, efectuado en el Teatro del Instituto Cultural Tampico, la alcaldesa estuvo acompañada por la presidenta del Sistema DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya, y por el padre Jorge Atilano González Candia, fundador del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS por la Paz). En su mensaje, destacó que la paz no solo se construye en los espacios públicos, sino también al interior de los hogares, mediante el respeto, el diálogo y la formación de valores.

“Desde la administración municipal encaminamos los esfuerzos de las diferentes dependencias para construir comunidad, generar mejores condiciones de vida y crear un entorno de seguridad que se traduzca en bienestar para nuestra población. Nos reunimos en un momento en el que la sociedad nos invita a reflexionar sobre aquello que verdaderamente sostiene a nuestras comunidades: las familias. Hoy podemos decir con orgullo que Tampico se ha consolidado como un referente nacional en la promoción de la cultura de paz”, expresó.

Villarreal Anaya señaló que, a través de más de 110 Jornadas por la Paz realizadas durante el presente año, el Gobierno Municipal ha impulsado acciones de prevención social, recuperación de espacios públicos, actividades deportivas y culturales, así como programas de participación ciudadana que han contribuido al fortalecimiento del tejido social.

En ese sentido, agradeció la colaboración de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), instancia con la que se desarrollan de manera quincenal los Foros de Prevención de las Violencias en las diez colonias prioritarias identificadas por la Mesa de Construcción de Paz. Asimismo, destacó la participación del Centro de Integración Juvenil y de la Dirección de Prevención del Delito del municipio en estas acciones.

La alcaldesa destacó además que la administración municipal cuenta con 60 personas acreditadas en mediación, lo que ha permitido fortalecer el trabajo coordinado con los mecanismos alternativos de solución de controversias del Poder Judicial. Añadió que, a través del Sistema DIF Tampico, también se desarrollan procesos de mediación en distintas áreas, particularmente en los centros de atención y cuidado de menores bajo custodia.

Por último, sostuvo que la construcción de la paz requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad y reiteró que su gobierno, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, continuará promoviendo acciones que fortalezcan a las familias como eje fundamental del desarrollo social.

Durante la jornada se llevaron a cabo los conversatorios “Familias Fuertes, Instituciones Presentes” y “Familias Fuertes, Voluntades Unidas”, moderados por Gregorio Escobedo Ramírez, maestro en Derecho Penal y Criminología, y por el presbítero Juan de Dios Mata Reyes, párroco de la Iglesia San Juan de los Lagos.

El mensaje de clausura estuvo a cargo de Arley Fuentes Gallegos, directora de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social del Estado de Tamaulipas, quien destacó que Tampico se ha convertido en un referente estatal en materia de reconstrucción del tejido social y construcción de paz.

Al evento asistieron también el presbítero Salvador Eduardo Torres Arredondo, rector del Instituto Cultural Tampico; Diana Tejeda Márquez, secretaria técnica regional de la Secretaría de Gobernación; Jorge Charles Coll, presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Sur de Tamaulipas; así como integrantes del Cabildo y representantes del sector educativo.