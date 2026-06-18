Inaugura Mónica Villarreal Campeonato Nacional Elite de Gimnasia Rítmica 2026

Al inaugurar el Campeonato Nacional Elite de Gimnasia Rítmica 2026, la Presidenta Municipal, Mónica Villarreal Anaya, destacó que la realización de eventos deportivos de alcance nacional fortalece la proyección de Tampico como destino turístico y con la infraestructura necesaria para albergar competencias de alto nivel.

La jefa edilicia, acompañada del Director de Alto Rendimiento del INDE Tamaulipas, Sergio Javier Martínez Torres; así como de la Coordinadora Técnica Nacional de Gimnasia Rítmica de la Federación Mexicana de Gimnasia, Verónica Domínguez Zenteno; y de la Presidenta de la Asociación de Gimnasia de Tamaulipas, Norma Isela Meza Pérez; subrayó que el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para el fortalecimiento del tejido social y la construcción de entornos de paz y desarrollo.

“Estamos muy contentos de contar con la presencia de representantes de todo el país. Una de las principales prioridades de esta administración, en coordinación con el Gobierno del Estado, es precisamente el impulso al deporte. Sabemos que el deporte y la cultura son grandes constructores de paz, y toda inversión que se realiza en estos ámbitos se traduce en familias más sólidas y en una mejor cohesión social”, expresó.

Villarreal Anaya explicó que la justa deportiva se desarrollará del 17 al 21 de junio con la participación de más de 600 atletas provenientes de 21 estados de la República Mexicana, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la gimnasia rítmica a nivel nacional.

Resaltó que, para recibir competencias de esta magnitud, su administración mantiene un programa permanente de mantenimiento y mejora de la infraestructura deportiva, a fin de ofrecer instalaciones dignas, seguras y funcionales, fortaleciendo además la capacidad para seguir organizando eventos de carácter nacional e internacional.

Asimismo, subrayó que mejores instalaciones contribuyen a elevar el rendimiento deportivo; y recordó la destacada participación de atletas Tampiqueños en la reciente Olimpiada Nacional, donde obtuvieron 94 medallas de las 186 conquistadas por la delegación estatal, precisando, además, que once metales correspondieron a la disciplina de gimnasia rítmica.

A la ceremonia inaugural asistieron también; Citlaly Quintá Álvarez, Instructora de Gimnasia Rítmica de la Asociación de Gimnasia de Tamaulipas; Jorge Lozano Ceceña, Director de Deportes de Tampico; y Edgar Alberto Treviño Martínez, Presidente de la Comisión de Deportes del Cabildo porteño, entre otros.