Industriales de Altamira, cada vez más cerca de la Liga de Expansión MX

Altamira, Tamaulipas.- La posibilidad de que Altamira vuelva a contar con futbol profesional está más cerca de concretarse, luego de que el alcalde Armando Martínez Manríquez confirmó que la directiva de Alebrijes de Oaxaca solicitó formalmente el cambio de sede para establecerse en este municipio y participar en la Liga de Expansión MX bajo el nombre de Industriales de Altamira.

El presidente municipal señaló que el proyecto contempla que el equipo dispute sus encuentros como local en el denominado Estadio de Todos, lo que representaría el regreso de una franquicia profesional a la urbe industrial después de varios años de ausencia.

Sin embargo, reconoció que aún existen aspectos reglamentarios que deberán resolverse antes de que la mudanza pueda concretarse. Entre ellos destaca la disposición que impide la existencia de dos equipos en un radio menor a 50 kilómetros, situación que involucra a la Jaiba Brava de Tampico-Madero.

Martínez Manríquez consideró que este tema no debería representar un obstáculo definitivo, al señalar que en otros estados existen casos similares, como en Jalisco, donde clubes de la misma categoría compiten en una distancia comparable.

El alcalde destacó que las conversaciones continúan y expresó su confianza en que las partes involucradas puedan alcanzar los acuerdos necesarios para que Altamira vuelva a formar parte del mapa del futbol profesional mexicano.

De concretarse la llegada de Industriales de Altamira, la ciudad sumaría una nueva opción deportiva para la afición de la zona sur de Tamaulipas y fortalecería su presencia en el ámbito deportivo nacional.