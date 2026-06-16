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Inicia Empresa Turística de la Zona con Recorridos por el Rio Pánuco y Paseo la Cortadura

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*La operadora turística tiene 10 años llevando a cabo el servicio en la zona sur

Raúl Gallegos

La empresa «Jaibos Tours» comenzó a realizar recorridos turísticos entre el Paseo la Cortadura y el Río Pánuco con embarcaciones certificadas y avaladas por la capitanía de Puerto para esta temporada vacacional de verano que se adelantó con el Mundial, señaló la representante Esther Escamilla González

Explicó, para esta actividad de la que tienen 10 años organizando en la zona tiene una duración de 35 a 40 minutos, y para ello introducen al turista en un viaje donde disfrutan la flora, fauna y una diversidad de sitios e historia que contar a través de esos recorridos.

Escamilla, precisó que el inicio del recorrido es de la ex aduana marítima o del paseo de la cortadura con una capacidad de 20 pasajeros que tendrán todas las medidas de seguridad durante el trayecto.

La empresaria de la región, dejó claro que Jaibos Tours ya es una marca posicionada en el ámbito regional y nacional, con una serie de certificaciones y permisos que muy pocos prestadores de servicios tienen.

«Estamos en la guía turística de la ciudad, tenemos el registro nacional de turismo y en la ruta mundialista religiosa», dijo la emprendedora de la región.

La empresaria porteña encabezó la presentación del servicio en compañía de Edith García Cruz y de Karime Cámara Chaín, de turismo porteño.

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