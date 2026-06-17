Tiempo y Espacio.

La encrucijada de Morena.

Por Jaime Luis Soto.

Rumbo a la definición de sus candidatas y candidatos para las elecciones del 2027, Morena está en una verdadera encrucijada con el caso de San Luis Potosí en donde el Verde se aferra a postular a RUTH GONZÁLEZ, la esposa del actual gobernador RICARDO GALLARDO.

¿Qué hacer con San Luis Potosí…? Es la gran pregunta que se hacen ARIADNA MONTIEL, CITLALLI HERNÁNDEZ y el recién incorporado al CEN morenista, MANUEL JESÚS ZAVALA, el relevo de ANDY en la Secretaría de Organización.

Apoyar la propuesta del Verde de postular a RUTH GONZÁLEZ e ir en coalición significaría apoyar también, en cierta forma, un acto de presunto nepotismo.

Rechazar la propuesta del Verde y postular a su propia candidata o candidato significaría que Morena pelearía contra su aliado en San Luis Potosí, mientras que en los otros 16 estados irían muy agarraditos de la mano.

Toda una contradicción, evidentemente…

Pero retrocedamos un poco el tiempo: En la renovación del CEN morenista primero llegó CITLALLY HERNÁNDEZ para convencer al Verde y al PT de que fueran en alianza para las elecciones del 2027 en todas las gubernaturas.

Estaban frescas las decisiones de las dirigencias del Verde y del PT de no apoyar la Reforma Electoral ante el temor de perder privilegios tanto políticos como económicos.

Como, por ejemplo, la eliminación de las pluris…

Y la reducción del financiamiento público al 50 por ciento de los partidos políticos…

Fue un duro golpe para la 4T el rechazo de esa Reforma Electoral, pero sobre todo que sus presuntos aliados finalmente decidieran no apoyarla.

Y se dio una tremenda ruptura que vislumbraba el adiós de más alianzas para futuras elecciones.

CITLALLI tuvo éxito y finalmente logró que el Verde y el PT calmarán sus ánimos. Llegó ARIADNA MONTIEL para refrendar la coalición en todas las gubernaturas para el próximo año.

Sin embargo, ¡sorprais!, el Verde anunció que en San Luis Potosí ya estaba decidido que RUTH GONZÁLEZ sería su candidata para la gubernatura.

Y ahí se rompió el encanto…

¿Acaso MANUEL JESÚS ZAVALA tendrá la misión de convencer al Verde de que desista de sus planes de postular a RUTH GONZÁLEZ…?

De ser así, sería algo como una misión imposible…

Y es que, si bien el nuevo cargo partidista de ZAVALA se enfoca a la movilización nacional, cuestiones de afiliación y trabajos territoriales, también puede tener injerencia en estrategias electorales.

Revisando la carrera política de ZAVALA nos damos cuenta que trae mucho kilometraje, como dice la chaviza, y no es ningún improvisado, pues ha tenido destacadas encomiendas recibidas algunas incluso de CLAUDIA SHEINBAUM cuando buscaba la candidatura presidencial.

¿Qué pasará con el caso de San Luis Potosí y que tanto afectaría a Morena, rechazar la propuesta del Verde de postular a la esposa del actual gobernador…?

¡Aguas! Porque si no se ponen de acuerdo en SLP, los opositores pueden aprovechar eso para llevar agua a su molino.

Porque lo ideal es hacer alianzas en todos los 17 estados donde se renovarán las candidaturas. Con uno donde no haya acuerdo, van a hacer mucho argüende, escándalo, ruido, alboroto, revuelo los opositores.

¿Se echará para atrás el Verde y desistirá de postular a RUTH GONZÁLEZ…? No lo creemos así.

¡Vaya encrucijada que tiene Morena!

Cambiemos de tema y mejor comentemos que en un ambiente de alegría, compañerismo y sana convivencia, el gobernador de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora MARÍA DE VILLARREAL, encabezaron la premiación de las y los ganadores del Concurso Estatal de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2026, celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria.

Tras superar las etapas municipales y regionales, representantes de siete municipios llegaron a la gran final estatal.

Donde demostraron talento, disciplina, trabajo en equipo y entusiasmo, cualidades que fortalecen el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca.

“Me siento muy contento de ver a nuestra niñez creciendo en espacios de convivencia y participación; ver cómo escuelas de distintas regiones se unen para compartir esta experiencia”, dijo el mandatario tamaulipeco.

Y agregó que “reconozco el esfuerzo de madres y padres de familia, maestras, maestros, directivos y autoridades educativas que hacen posible este evento”.

Como reconocimiento a su dedicación y desempeño, el mandatario estatal anunció la entrega de tabletas electrónicas para todas y todos los participantes de la final estatal.

Cabe destacar que, con acciones como esta, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece la convivencia escolar, promueve hábitos saludables y preserva las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de las comunidades.

Generando así espacios donde las niñas y los niños desarrollan sus capacidades en un entorno de respeto, inclusión y alegría.

Y por su excelencia académica y dedicación a la docencia, 330 niñas, niños y maestros de nivel primaria, fueron galardonados por el alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, con la medalla al mérito “Guadalupe Victoria”.

La ceremonia con un significado especial, convocó en el Polyforum Victoria a autoridades educativas, maestras, maestros y padres de familia al condecorar a alumnos y profesores que caminaron juntos en el ciclo escolar con trabajo, disciplina y responsabilidad dentro del aula.

“Detrás de cada medalla hay más que una calificación, hay horas de estudio, esfuerzo, constancia y sueños, está el amor y el acompañamiento de sus familias y maestros, que este reconocimiento sea un estímulo para seguir adelante”, dijo GATTÁS BÁEZ a los condecorados.

La secretaria de Bienestar Social, LORENA ZAPATA MEDINA, detalló que con la medalla Guadalupe Victoria, que otorga el Gobierno de Victoria, se celebra uno de los logros más importantes en la formación de las nuevas generaciones, niñas y niños que son un orgullo para sus familias.

Es todo por hoy. Muchas gracias por leer.

Correo electrónico: jaimeluissoto@hotmail.com