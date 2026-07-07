Opinión pública

Las debilidades de Rodolfo

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Anda encuerdado diciendo que espera la convocatoria para buscar la candidatura al gobierno de Tamaulipas en 2028, por Morena.

Quién sabe qué le animará porque es un perfecto desarraigado en territorio. Aunque nació en la zona sur, se acuerda de su Patria chica cada que hay feria del hueso.

No le vemos perfil. Hace ruido para que lo tomen en cuenta por una diputación en que no se hace campaña. A los 71 años difícilmente aguantaría el ritmo de un proselitismo intenso 24-7.

Si el Demonio hace de las suyas y le concede a Rodolfo González Valderrama el máximo deseo de su vida, ser Gobernador de Tamaulipas, nos toparíamos con situaciones atípicas, como su edad.

El muchacho nació el 30 de abril de 1956 (acaba de cumplir los primeros 70 abriles). Llegaría de candidato a los 72. En caso de ganar estaría terminando el ejercicio del poder más allá de los 78, algo nunca visto en la historia del Nuevo Santander.

No es por hacerlo menos en su estado físico, cualidades de salud y locomotoras, pero es la percepción.

Que se sepa, el Gobernador (por elección) más “viejo” en la última centuria ha sido Praxedis Balboa Gojon. Rindió protesta a los 66.

“Rodo”, como se dice él mismo, estaría llegando al poder más allá de los 72.

Otro de los más viejos fue Martínez Manautou. Asumió a los 62 y culminó casi a los 69.

Más edad no significa mayor experiencia para tomar decisiones, como nos dice la historia. Nadie está exento de cometer burradas.

El Gobernador más jovencito que se conoce es Hugo Pedro González- único neolaredense que llegó a Palacio-, quien rindió protesta a los 38. A mitad de sexenio fue echado por la desaparición de poderes del Estado.

Otro de los chamacos, Tomás Yarrington, llegó a Palacio a los 42 añitos. Ahora está preso en México acusado de colaborar con grupos de mañosos. A los 39 Marte R. Gómez asumió funciones. Es el que se salva de burradas.

El Senado es un semillero de Gobernadores, todos originarios de Tamaulipas y no fuereños (lo cual analizaremos en siguientes días).

Pero estamos con “Rodo”. Otro de los factores en su contra -me imagino que ya los analizó-, es que no está probado en las urnas. Por Elección no ha ocupado ni una regiduría.

Su única “experiencia” parecida fue como jefe delegacional sustituto de Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc, en relevo, y como suplente del propio en la Cámara, pero no como figura que haya encabezado una campaña y vencido en las urnas.

Su currículum es burocrático por amistades nacionales. Su mejor oficio como jefe de comunicación política. No trae lo que se necesita en Tamaulipas: Los votos.

Su hoja de vida es de nombramientos, no de tachar boletas.

En una breve historia podemos afirmar que, en los últimos sexenios, todos los candidatos -y gobernadores- han pasado por cargos de elección: Américo Villarreal Anaya fue senador; Cabeza de Vaca también senador; Egidio Torre, regidor en Victoria; Geño Hernández, diputado federal y alcalde; Yarrington diputado y alcalde; Cavazos Lerma, igual ambas elecciones y Américo Villarreal Guerra, senador.

Enrique Cárdenas pasó por el ayuntamiento capitalino y el Senado; Manuel Ravizé por la alcaldía de Tampico; Balboa tres veces diputado federal. Horacio Terán senador y así sucesivamente.

Hay otros factores -de equipo político-, de tal forma que solo por un milagro el sociólogo jesuita podría llegar al Palacio de piedra en Victoria. No está en el círculo ni en el ánimo de la Presidenta, del Gobernador ni de la ciudadanía que votará en las encuestas internas.

El retiro de Rodolfo podrá ser un escaño de RP para no perder la costumbre de cobrar en la cámara baja y, si quiere regresar a su tierra, promover su inclusión en la planilla guinda de Tampico (lo más probable es que Morena vuelva a ganar en el puerto).

Este lunes los puntos se las llevó el presidente de la junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera. Recibió al Gobernador Américo Villarreal para rendir homenaje a la Normal de Tamaulipas, cuya inscripción en el muro de honor del Palacio Legislativo quedará para la historia: “1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas”.

Desde su primer director, Luis Puebla y Cuadra hasta Josefina Sarno Berardi han pasado 137 años formando docentes con vocación de servicio, excelencia académica, sentido humanista y responsabilidad social.

Luego de la elección internan del PAN el domingo, la comisión electoral dio a conocer que “los datos computados reflejan una tendencia favorable” para Gloria Garza Jiménez. La validez definitiva estará a cargo de la Comisión Nacional de Procesos Electorales.

En tanto, la perdedora, Omeheira López Reyna, subió a redes su posicionamiento sobre el tema. Dice que seguirá su lucha por la vía jurídica para que se le reconozca su triunfo (más bien se anule el proceso), aun cuando la diferencia de sufragios es de alrededor de tres a uno.

En Victoria el ayuntamiento que preside Eduardo Gattás, rendirá un reconocimiento público a la rondalla de la primaria Epigmenio García, por su enfoque de excelencia representando a nuestra capital en eventos nacionales. La ceremonia se realizará el martes 7 de junio en la graduación de los grupos de sexto.