T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LAS LEYES NO DEBEN HACERSE A ESPALDAS DE LA GENTE: HUMBERTO PRIETO

X.-FOROS CONTRIBUYEN A MANTENER UN CONGRESO CERCANO, HUMANO Y DE PUERTAS ABIERTAS, DESTACÓ

TRAS afirmar y sostener que, los foros que hemos impulsado en la 66 Legislatura, “nos han ayudado a mantener un Congreso cercano, humano y de puertas abiertas”, el Diputado presidente de “la Casa del Pueblo” Humberto Armando Prieto Herrera, informó de la culminación de esta serie de foros.

APUNTANDO el diputado reynosense que, este encuentro de foros, “tiene un significado muy especial en la reforma integral a la ley de los derechos humanos y en la ley del Estado de Tamaulipas”, motivo por el cual, dijo: “hicimos uso de los esenciales mecanismos, para que las ideas se conviertan en propuestas, luego se transformen en acuerdos y finalmente, se consoliden en leyes”.

PERO, también aquí es en donde las causas de la sociedad “encuentran un espacio para ser escuchadas”. Y, por ello, “tenemos claro que las críticas constructivas fortalecen, las distintas perspectivas enriquecen y la participación ciudadana dignifica la función pública”, expresó el Diputado Prieto Herrera.

POR ELLO, abundó: “creemos firmemente que los derechos humanos, deben construirse escuchando a las personas” y, por eso, este foro tiene tanto valor, “porque abre un espacio para diferentes voces, experiencias y visiones, sobre como fortalecer a la CODET y como hacer que su función responda mejor a los actuales desafíos de nuestra sociedad”, puntualizó el líder del Congreso de tamaulipeco.

POR ESTA razón, añadió el Diputado Humberto Prieto que, “desde el Congreso creemos que, las leyes no deben hacerse a espaldas de la gente, al contrario, “deben construirse con apertura, sensibilidad y principalmente con disposición para escuchar incluso aquello que incomoda”.

PRECISANDO el Diputado Prieto Herrera que, debe quedar claro que, lo anterior, “es uno de los principios que, hemos impulsado en esta legislatura”, cuya cuestión, repito y reitero: nos ha ayudado a mantener un Congreso, Cercano, Humano y principalmente, de puertas abiertas”, concluyó.

RECTOR DE LA UAT, DESTACA CRECIMIENTO EN MOVILIDAD ACADÉMICA

X.-“Cada vez más jóvenes aprovechan las oportunidades de intercambio para enriquecer su formación mediante estancias nacionales y extranjeras”, expresó Dámaso Anaya Alvarado.

EL RECTOR de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el crecimiento en la participación estudiantil dentro de los programas de movilidad e intercambio académico.

SEÑALÓ que en los últimos dos años la UAT pasó de registrar alrededor de 80 jóvenes a más de 600 estudiantes que aprovechan estas plataformas, lo que refleja el impacto de las acciones para ampliar su visión, permitirles conocer otras culturas, fortalecer competencias y acceder a diferentes modelos de enseñanza.

DÁMASO Anaya subrayó que, la institución cuenta con diversas alternativas para este propósito; entre ellas destaca el Programa Institucional de Estancias de Investigación (Delfín), en el que participan 354 alumnos, además de otras modalidades vinculadas a proyectos científicos e intercambios semestrales.

CON marcado entusiasmo, resaltó casos como el Disney Cultural Exchange Program 2026, donde se seleccionó a diez estudiantes de la UAT para realizar una estancia en Orlando, Florida, fortaleciendo sus competencias laborales y el dominio del idioma inglés.

POR ello, consideró que el creciente interés de los universitarios se debe al entusiasmo que transmiten quienes ya han vivido estas experiencias, lo que motiva a más alumnos a sumarse a los esquemas de movilidad.

FINALMENTE, indicó que este crecimiento va acompañado de la expansión de la oferta educativa y el crecimiento de la matrícula universitaria que, actualmente, supera los 42 000 estudiantes y se estima que podría rebasar los 43 000 alumnos en el próximo ciclo escolar, reflejando la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas. escolar, reflejando la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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