Ley de Justicia para Adolescentes sí Contempla Internamiento por 5 Años; Primero Reforzar Prevención en Escuelas

*Los actos indebidos de algunos jóvenes en escuelas sí tienen consecuencias jurídicas

Raúl Gallegos

Los malos actos de los adolescentes en los planteles educativos sí tienen consecuencias jurídicas, señaló la directora de prevención del delito en Tampico, Elda Vianey Escobedo Briones, tras precisar que la ley de justicia para este sector de la población contempla internamiento hasta por cinco años, dependiendo de la gravedad de la conducta cometida.

Al hablar sobre el caso de los maestros que fueron amenazados con unas pintas en el interior de los sanitarios de la secundaria general 4 Andrés Araujo; la funcionaria porteña dejó claro que habrá un reforzamiento en todas las políticas públicas encaminadas a crear conciencia en los adolescentes en evitar el bullying y la violencia en las escuelas públicas.

Reveló, que desafortunadamente persisten los conflictos en algunos planteles educativos, y para ello se intensifican las acciones de prevención en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Abundó, que se realizó una jornada integral en la secundaria federalizada 2 dónde hace unas semanas se suscitó una riña fuerte entre estudiantes.

Recordó, que la autoridad municipal busca por todas las formas concientizar a la población estudiantil de que la violencia debe ser erradicada en las escuelas, antes de que se haga uso de la ley de justicia para los adolescentes.

«Dónde no se castiga con reclusión, pero sí con internamiento hasta por 5 años dependiendo de la gravedad de la conducta. La ley sí distingue entre la mayoría y minoría de edad, pero no ignora la violencia», acotó

La funcionaria de Tampico, recordó que la dependencia a su cargo y el resto de las áreas relacionadas con el tema han llevado a cabo 75 eventos en escuelas para tratar de amainar el delito, beneficiando a poco más de 25 mil estudiantes, además de realizar jornadas integrales en el CETIS 22 y Secundaria 2 dónde se han registrado hechos de violencia.