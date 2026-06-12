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Llaman a modernizar ganadería de Tamaulipas para mantener competitividad

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Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 12 de junio. – Ante los desafíos que enfrenta el sector pecuario por los efectos del cambio climático y las nuevas exigencias de los mercados internacionales, el diputado federal por Tamaulipas, José Braña Mojica, destacó la necesidad de transformar la actividad ganadera mediante la incorporación de tecnología, innovación y prácticas sustentables.

El legislador advirtió que la degradación de los suelos ganaderos, sumada a la creciente presión internacional para reducir la huella de carbono, representa un riesgo para la competitividad de México en los mercados globales.

Señaló que la industria debe evolucionar para responder a las demandas actuales y futuras del comercio internacional.

Braña Mojica planteó convertir la ganadería en una herramienta capaz de contribuir a la captura de carbono y a la conservación de los recursos naturales.

El secretario de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados afirmó que el país debe avanzar hacia un modelo basado en la soberanía alimentaria, la sustentabilidad ambiental y la tecnificación del campo.

Recordó que la demanda mundial de proteínas animales podría incrementarse hasta en un 70 por ciento para el año 2050, lo que obliga a preparar al sector para ese escenario.

“Lo que buscamos es transitar de una ganadería de supervivencia a una de datos, en donde la eficiencia sea la moneda de cambio para obtener créditos y bonos internacionales”, expresó.

El diputado detalló que la llamada ganadería inteligente contempla el uso de tecnologías propias de la Industria 4.0, como sensores inteligentes, internet de las cosas, inteligencia artificial, sistemas GPS, plataformas en la nube y herramientas de automatización.

Consideró que la adopción de estos avances permitirá construir un sector más eficiente, rentable y preparado para enfrentar los retos ambientales y productivos del futuro.

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