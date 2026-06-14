Lleva Morena a Cruillas, Palmillas, Miquihuana y Guerrero asambleas en defensa de la soberanía nacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas, sábado 13 de junio de 2026.- Morena continúa este fin de semana en Tamaulipas la realización de Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como parte de una estrategia nacional impulsada en respuesta al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la conciencia ciudadana, combatir la desinformación y defender la independencia del país.

La presidenta del Comité Ejecutivo y el presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez y Rómulo César Pérez Sánchez, respectivamente, llamaron a la militancia del estado, simpatizantes y a nuestro pueblo, a participar en este ejercicio nacional.

Este sábado las asambleas se desarrollan en los municipios de Cruillas y Palmillas, mientras que este domingo tendrán lugar en Miquihuana y Guerrero, sumándose así a una jornada nacional que contempla la realización de más de 200 encuentros ciudadanos en plazas públicas y espacios comunitarios de las 32 entidades federativas.

En Cruillas asistieron más de cien morenistas a la asamblea que presidió el secretario de Comunicación y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal, César Luna González y a la que asistieron Verónica Aguirre de los Santos, así como Silvia Chávez Garay, Ermundo Sánchez y Orlando Hernández, capacitador del Instituto Nacional de Formación Política, entre otros.

Por su parte, el secretario de Organización, Sergio Julián Martínez Huerta, presidió la asamblea en el municipio de Palmillas, que tuvo una asistencia de más 150 personas.

Al igual, se contó con la participación de actores políticos de morena como el senador José Ramón Gómez Leal; el diputado Francisco Hernández Niño; la secretaria de Educación, Capacitación y Formación Política del Comité Estatal, Yuliana Edith Mata Lara; el coordinador distrital, Juan Reyes González; Guadalupe Ramos, referente de nuestro movimiento y la capacitadora del Instituto Nacional de Formación Política, Betsabé Villarreal.

Durante estas actividades, militantes, simpatizantes y ciudadanos dialogaron sobre el acontecer nacional, los avances de la Cuarta Transformación y la importancia de preservar la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia externa.

Estas asambleas son en respuesta al llamado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la estrategia es organizada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien convocó a fortalecer el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía mediante espacios de información y participación que permitan difundir con datos verificables los logros alcanzados por los gobiernos de la Transformación.

Entre los principales mensajes que se comparten en las asambleas destaca que las decisiones sobre el destino de México corresponden exclusivamente al pueblo mexicano, así como la necesidad de defender los avances sociales, económicos y democráticos impulsados durante los últimos años.

Morena informó que este despliegue territorial continuará durante los meses de junio, julio y agosto con la meta de realizar al menos una asamblea en cada municipio del país, fortaleciendo la organización popular y el vínculo directo con la ciudadanía.

Con estas acciones, Tamaulipas se suma a la jornada nacional de información y participación ciudadana que busca reafirmar que México es una nación libre, independiente y soberana, donde el pueblo es quien decide el rumbo de su presente y su futuro.

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