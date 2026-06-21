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Lleva SEBIEN paquetes alimentarios y Comedor de Bienestar a familias de San Carlos

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San Carlos, Tamaulipas. – Familias del ejido Manuel López del municipio de San Carlos, recibieron paquetes alimentarios y otros apoyos de los programas Alimentando tu Bienestar y Atención Ciudadana, que son distribuidos por la Secretaría de Bienestar Social en el proceso de transformación que impulsa el gobierno de Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

En una visita realizada por la secretaria de SEBIEN Silvia Casas González, se hizo entrega también de bicicletas, un horno, paquetes de libros para el fomento a la lectura y el aprendizaje y material deportivo.

Durante una ceremonia efectuada en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de esa comunidad ejidal, la titular de SEBIEN, pidió a los asistentes a confiar en el gobierno que trabaja con el pueblo y para el pueblo.

“Estamos trabajando por ustedes y para ustedes como funcionarios públicos, particularmente en esta secretaría de Bienestar Social donde tratamos de dar respuesta a sus peticiones porque es una instrucción de nuestro gobernador quien tiene un compromiso firme con el bienestar de las y los tamaulipecos”, indicó.

Ante la presidenta municipal de San Carlos, Gaudisela Ramírez Zavala, del secretario del Ayuntamiento Jesús Pérez Flores, del director del plantel Carlos Banda García, de las y los beneficiarios y de la comunidad escolar, Casas González mencionó que los recorridos en territorio son una parte integral de la estrategia para fortalecer la presencia y mantener la comunicación directa con la ciudadanía y fortalecer la organización comunitaria.

Luego de la entrega de estos recursos, los presentes se trasladaron a un recinto aledaño a la escuela donde inició a la instalación y equipamiento de un Comedor de Bienestar, el cual formará parte de la infraestructura existente en 32 municipios del estado donde se cuenta con 67 comedores, mediante los cuales se contribuye a la mejora en la calidad de vida de las personas al otorgar seguridad alimentaria.

En esta comunidad ejidal se entregaron 50 paquetes alimentarios, paquetes de libros, 14 bicicletas y material deportivo, y el mensaje de agradecimiento estuvo a cargo de la alumna de sexto grado Mariana Guadalupe Lores Quintero.

 

 

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