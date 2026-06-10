A MI MANERA

Por Tello Montes

Los detallitos del Diablo

Américo: Autocrítica y madurez política

La Auditoría Superior del Estado parece haber decidido que en Tamaulipas ya no habrá espacio para el clásico “no pasa nada”. Y los números hablan por sí solos: más de 2 mil presuntas faltas administrativas detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2024.

Podrán decir que la mayoría son faltas “no graves”, pero justamente ahí está el peligro. La corrupción no nace de un gran desfalco de la noche a la mañana; comienza con pequeños descuidos, omisiones, firmas sin revisar, contratos mal integrados y expedientes incompletos que terminan convirtiéndose en la puerta de entrada para negocios más oscuros.

Francisco Noriega, titular de la ASE, lo dijo claro: cuando las irregularidades no se castigan, se normalizan. Y cuando se normalizan, los funcionarios empiezan a creer que pueden ir un paso más allá sin consecuencias.

Por eso el mensaje va directo para ayuntamientos, COMAPAS y organismos descentralizados: los tiempos de archivar observaciones y dejar que el polvo las cubra parecen estar llegando a su fin. Ahora no solo se detectarán anomalías, también se exigirá conocer qué sanciones y procedimientos se inician contra los responsables.

Y ojo con las COMAPAS. Mientras algunos municipios lograron reducir observaciones, los organismos operadores del agua empeoraron sus números de manera preocupante. Ahí es donde la ASE tendrá que demostrar que la fiscalización no es un simple ejercicio de escritorio.

La advertencia está lanzada. Más de 2 mil focos amarillos encendidos significan más de 2 mil oportunidades para corregir el rumbo… o más de 2 mil riesgos de caer en corrupción.

La pregunta es sencilla: ¿veremos sanciones ejemplares o todo quedará, otra vez, en observaciones para la estadística? Esta vez la ASE está obligada a demostrar que viene con mano dura y no con llamadas de atención de papel.

EN OTRO TEMA…, Lejos de evadir la realidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya asumió con serenidad y responsabilidad los resultados preliminares de la elección en Coahuila, donde Morena no obtuvo los resultados esperados frente al PRI.

El mandatario tamaulipeco reconoció la tendencia electoral y señaló que esperará los resultados definitivos para realizar una valoración más completa, mostrando una actitud institucional que fortalece la vida democrática del país.

En medio del análisis postelectoral, Américo Villarreal también aclaró que su hijo, Américo Villarreal Santiago, se desempeña como delegado de Bienestar en Coahuila, dejando en claro la naturaleza de su responsabilidad dentro del gobierno federal.

Mientras tanto, la dirigencia de Morena en Tamaulipas sostuvo que el movimiento mantiene su fortaleza política y que la elección coahuilense responde a circunstancias locales específicas que deberán analizarse con profundidad.

La postura del gobernador deja una lección importante: en democracia también se aprende de las derrotas. Reconocer los resultados, evaluar los errores y corregir el rumbo suele ser el primer paso para construir victorias futuras.

POR OTRA PARTE…, La Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue demostrando que cuando hay visión y trabajo, los resultados llegan. Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya, la movilidad académica dejó de ser un privilegio para unos cuantos y se convirtió en una oportunidad real para cientos de estudiantes.

En apenas dos años, la UAT pasó de tener alrededor de 80 alumnos en programas de intercambio y estancias académicas a más de 600 jóvenes que hoy enriquecen su formación dentro y fuera del país. Un crecimiento que habla de una universidad dinámica, moderna y conectada con el mundo.

Programas como Delfín, que involucra a 354 estudiantes en proyectos de investigación, así como el Disney Cultural Exchange Program, donde diez universitarios tamaulipecos realizarán una estancia en Orlando, reflejan el compromiso de la institución por formar profesionistas con una visión global y mayores competencias para enfrentar los retos del futuro.

El crecimiento de la movilidad académica camina de la mano con una matrícula que supera los 42 mil estudiantes y que continúa en ascenso, consolidando a la UAT como una de las instituciones educativas más sólidas y atractivas del noreste del país.

La apuesta de Dámaso Anaya es clara: abrir más puertas, generar más oportunidades y llevar el talento tamaulipeco cada vez más lejos.

Y PARA CERRAR…, Convencido de que la seguridad también se construye fortaleciendo el tejido social, el alcalde Beto Granados participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Paz y Justicia Cívica de Tamaulipas, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el encuentro se revisaron estrategias enfocadas en la prevención de la violencia, la reconstrucción del tejido social y la promoción de una cultura de paz que permita generar mejores condiciones de bienestar para las familias tamaulipecas.

Beto Granados reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, los municipios y los distintos sectores de la sociedad para impulsar acciones que fortalezcan la convivencia ciudadana, la seguridad y el desarrollo integral de Matamoros.

Con su participación en este organismo, el alcalde reafirma que la construcción de una ciudad más segura no solo depende de la vigilancia, sino también de la prevención, la participación social y la generación de oportunidades para todos.