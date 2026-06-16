Opinión pública

Los tracaleros

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Ha sido el alcalde que dejó más trácalas en la historia del ayuntamiento de Tampico, pero de vuelta, pensando en que la ciudadanía no tiene memoria, anda con calenturas. Quiere volver a la alcaldía por el PAN.

Se trata de Jesús “El Arabe” Nader quien, para pedir prestado, contó con favores y la complicidad del gobierno cabecista y legislatura del Congreso del Estado.

Dejó deudas pendientes hasta el 5 de febrero del 2031, pese a que ningún municipio puede pedir prestado más allá de la vigencia de su trienio.

Aun así, trae la calentura de volver ser presidente luego de dos ejercicios al hilo en que pidió créditos 100 millones a largo plazo, más intereses.

Se promueve en redes. Anda en precampaña por barrios y colonias. Piensa que los cargos públicos son patrimonio familiar y personal.

Ex secretario de Administración del Gobernador Cabeza de Vaca, Nader cree que es recordado por su slogan “Tampico Brilla”, fotografías y la millonaria campaña de imagen que pagó, pero no por los pagarés que heredó a las futuras cuatro administraciones.

Para los oportunistas gobernar es sencillo cuando la factura la cubren los que vienen detrás. Quieren seguir pegados a la ubre.

No solo dejó trácalas (deudas) bancarias sino pendientes con proveedores y cuentas “atoradas” en la Auditoría Superior del Estado, billetes que no tuvieron comprobación.

Por ejemplo, en la cuenta 2023, los fiscalizadores hicieron a Nader 51 observaciones por la suma de 236 millones de pesillos. El resultado final es que “no cumplió con las disposiciones legales y normas aplicables en la materia (presupuestaria)”.

Creen que la ciudadanía está dormida, pero, al final, los créditos se pagan al momento de ir a votar.

El Arabe no es el único que quedó mal y piensa reconquistar el poder.

Hay uno más al que nos queremos referir en estos comentarios. Es Ramón Garza Barrios, quien dejó endeudado a Nuevo Laredo con más de mil millones de pesos y tan campante quiso -quiere- volver de la mano de Morena y aliados.

Anda como loco bailando y creyéndose influencer de redes, promoviéndose para el palacio municipal pero sin quitarse el estigma de traidor, lo cual usted podrá calificar después de leer las siguientes líneas.

Luego de diputado local fue alcalde en 2008-2010, a cuyo final el Gobernador Eugenio Hernández le dio luz verde para solicitar préstamos a Corporación Financiera de América del Norte, dizque para obras públicas.

Hizo la primera traición en 2017 cuando renuncio al PRI, partido que lo hizo diputado y edil.

En 2018 se dijo moreno y sacó la candidatura a la alcaldía, que perdió frente al panista Enrique Rivas Cuéllar. Impugnó a tribunales, sin éxito.

Segunda puñalada. En 2024 quiso volver a ser candidato guinda. Se registró pero la “encuesta” no lo seleccionó. Demandó a Morena ante tribunales, pero … Naaa.

No hizo campaña por la alianza de la 4T. Se sumó abiertamente a Yahleel Abala Carmona (y prospectos a diputados), entonces candidata prianista a la presidencia neolaredense, al hacer la siguiente declaración:

“Después de realizar un análisis de conciencia con mi familia, amigos, conocidos y por supuesto con Dios, decidí que debo participar, no me puedo quedar al margen. Hoy voy a trabajar con todo mi esfuerzo para que Yahleel, Laura y Héctor Canales, sean los próximos gobernantes”.

Dos de las rémoras que buscan reciclarse pensando en que el electorado padece amnesia colectiva. Desde luego hay más.

Por aquellos años el Revolucionario recibió las peores puñaladas en su historia casi centenaria. Se fueron los ambiciosos y quedaron los que traen bien puesta la camiseta. Pocos pero bien convencidos.

Entre los fieles encontramos a Rafael González Benavides, Vladimir Martínez Ruiz, Martha Guevara de la Rosa, Omar Martínez Marín, Luis Lauro Torres Alcocer, José Benítez, Mercedes del Carmen Guillén.

Horacio Reyna de la Garza, Eduardo Mansilla Gómez, Fernando Méndez Cantú, Lourdes Flores Montemayor, José Hernández Cuesta, Enrique Garza Tamez, Alejandro Montoya y desde luego Manuel Cavazos Lerma y Enrique Cárdenas del Avellano.

Después de meses de vacacionar, los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas tendrán sesión este martes. Cuatro temas en agenda que solo interesan a quienes demandaron al IETAM y al propio TRIELTAM.

Virtualmente se pasan dos años de webba. Con toda razón la 4T quiso legislar en que solo cobren en tiempos electorales.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas convocó a los profesionales que buscan ampliar su campo laboral, a cursar la especialidad en Psicología Forense que imparte la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en colaboración con el DIF Tampico.

El objetivo es preparar a estudiantes en la elaboración de dictámenes, peritajes e informes psicológicos con valor probatorio en procesos judiciales.

Lunes de mucho trabajo en comisiones del Congreso del Estado. Los diputados avalaron reformas al Código Penal para castigar con mayor severidad la huida del lugar de los hechos en accidentes de tránsito, abandonando a víctimas.