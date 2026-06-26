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Mantiene Puerto Saldo Blanco en Festejos por Triunfos de México en el Mundial

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*La población se ha comportado de manera positiva en lo que va de la justa mundialista

Raúl Gallegos

La comisión de seguridad en el cabildo de Tampico, reportó saldo blanco en los festejos de la población, luego del tercer triunfo de la selección mexicana en el Mundial.

La edil porteña Amelia Concepción Trejo Hernández, destacó que la euforia de los tampiqueños y el comportamiento ha sido ejemplar durante los encuentros que ha tenido el seleccionado mexicano.

Resaltó, que el operativo que sostiene desde el inicio del mundial la Guardia Estatal, PC, Bomberos y Transito hasta el momento arroja resultados positivos.

«Lo que advierte el buen comportamiento que hay entre la población, todos se han dedicado a disfrutar los triunfos de la selección de manera positiva», resaltó

La concejal de Morena dejó claro que afortunadamente para el aficionado mexicano y de la ciudad el equipo de todos continúa en la justa, por lo exhortó a la población a seguir con ese comportamiento ejemplar en la vía pública y espacios recreativos a cargo del municipio.

Dijo, que el monumento a Miguel Hidalgo situado en la avenida principal del mismo nombre y en la entrada a Lomas de Rosales, a dónde muchos tampiqueños gustan celebrar las victorias de sus equipos, no ha sufrido pintas ni situaciones de vandalismo.

Trejo, explicó que una vez concluido el mundial el gobierno porteño habrá de iniciar con el operativo vacacional de verano con la intención de que sigan arribando más vacacionistas a la región.

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