Hipódromo Político

por Carlos G. Cortés García

MÉXICO ABRIÓ EL MUNDIAL 2026 Y ESCRIBIÓ UNA NUEVA PÁGINA DE SU HISTORIA

Esta es la tercera fiesta mundial del fútbol que se celebra en México: 1970, 1986 y 2026. Y aunque este es un mundial compartido, con sólo 13 partidos que se jugarán en México, de los 104 partidos en total del torneo, será una nueva experiencia mundialista para nuestro país, muy diferente de lo que fue en los dos mundiales anteriores. Y aunque si habrá recursos económicos para México, la mayor parte habrá de llegar a la economía de los Estados Unidos que será, el país que reciba el mayor número de turistas.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México dejó mucho más que un simple encuentro de fútbol. El país volvió a vibrar, a sufrir y a colocarse en el centro de la atención internacional, al convertirse en la primera nación en la historia del mundo en albergar a tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo: 1970, 1986 y 2026, consolidando al histórico, Coloso de Santa Úrsula, al Estadio Azteca, como uno de los recintos más emblemáticos del deporte mundial.

Y la ceremonia de apertura mostró una combinación de cultura, música y tradición mexicana ante millones de espectadores alrededor del planeta, proyectando una imagen de identidad, orgullo y capacidad organizativa. A mí en lo personal, la ceremonia de inauguración me pareció muy bien organizada, lucidora para un evento de clase mundial y, aunque he escuchado críticas no muy buenas sobre este evento, la verdad a mí me dejó un muy buen sabor de boca.

Y los números también hablan por sí solos: más de 80 mil aficionados llenaron el hoy Estadio Ciudad de México para el partido inaugural, generando una atmósfera que recordó las grandes gestas mundialistas de 1970 y 1986. La afición mexicana volvió a demostrar por qué es considerada una de las más apasionadas del mundo, convirtiendo cada minuto del encuentro en una auténtica fiesta deportiva.

Y ni que decir en el terreno de juego, donde la Selección Mexicana entregó una gran alegría al derrotar 2-0 a Sudáfrica. Y sin mentir ni apasionarse, si bien el juego no fue lo que los espectadores esperaban, el triunfo tuvo un significado especial: México logró ganar por primera vez un partido inaugural de Copa del Mundo, rompiendo una larga racha que se había prolongado durante décadas. Y el resultado fortaleció la confianza del equipo y despertó la ilusión de millones de aficionados que sueñan con una actuación memorable en casa, confianza que deberán mantener en su encuentro con su similar de Corea del Sur, si es que quieren llegar al quinto o sexto partido.

Otro aspecto destacable fue la proyección internacional de la cultura mexicana. La ceremonia inaugural incorporó elementos artísticos, música latina y referencias a las raíces históricas del país, demostrando que México no solo sabe organizar grandes eventos, sino que también sabe compartir su riqueza cultural con el mundo. La participación de artistas de talla internacional y la espectacular producción mostraron una nación moderna, orgullosa de su pasado y preparada para recibir a visitantes de todos los continentes.

La inauguración del Mundial 2026, pues, dejó una enseñanza clara: cuando México se propone un objetivo, es capaz de estar a la altura de los retos más grandes. La organización, la pasión de la afición, la capacidad de convocatoria y el triunfo deportivo enviaron un mensaje poderoso al planeta. El fútbol fue el pretexto perfecto para demostrar que el país sigue siendo una referencia mundial en hospitalidad, cultura y amor por el deporte. Y aunque apenas comienza el torneo, México ya ganó algo invaluable: el reconocimiento internacional y el orgullo de millones de mexicanos.

Por cierto, cabe destacar que la derrama económica estimada para México, por el tiempo que dure el Campeonato Mundial de Fútbol 2026, oscila entre los $2,500 y $3,000 millones de dólares, impacto que se verá distribuído, principalmente, entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y esta cantidad, es nada despreciable.

1. No cabe duda que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado Humberto Prieto Herrera, es un político polifuncional: lo mismo encabeza acciones legislativas de trascendencia, dentro de la 66 legislatura que le ha tocado presidir, que impulsa acciones política dentro de su bancada, MORENA. Y, vale la pena reconocer que, durante la inauguración de los encuentros futbolísticos 2026, convivió y acompañó a jóvenes estudiantes de los COBAT, 17 y 22, de Reynosa.

Dentro de la efervescencia futbolera, el legislador reynosense aceptó y cumplió con la petición de docentes y estudiantes, permitiendo disfrutar de la inauguración de tan importante acto deportivo, que reunió a selecciones de todo el mundo y familias en el arranque oficial del primer partido.

Tras el inicio del juego entre la selección de fútbol mexicana en contra de la selección de Sudáfrica, el legislador disfrutó de la compañía y entusiasmo de los jóvenes estudiantes, durante este primer encuentro del torneo de fútbol de Norteamérica 2026, que inauguró la fiesta que vive el mundo entero en torno al fútbol.

Bajo el coro de “México, México, México” y “¡sí se pudo!”, el Presidente del Congreso Tamaulipeco, Humberto Prieto Herrera, reafirmó su compromiso de estar cerca de la gente en territorio y respondiendo a las peticiones de los reynosenses. Y claro que eso lo ubica como un político construido por los 4 costados.

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D.R. HIPÓDROMO POLÍTICO 2026