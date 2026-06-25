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México gana 3-0 a Chequia

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*Y avanza como líder a 16vos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana cerró con triunfo la fase de grupos del Mundial 2026 al ganar 3-0 a Chequia en el Estadio Ciudad de México. Con este resultado asegura el primer lugar del Grupo A y selló su boleto a los dieciseisavos de final con nueve puntos y cero goles en contra.

Durante la primera mitad, México tuvo dificultades para imponer condiciones. República Checa generó varias aproximaciones peligrosas, especialmente por conducto de Matěj Vysinský, quien puso en aprietos a la defensa mexicana en varias ocasiones.

El Tricolor intentó responder con jugadas de Julián Quiñones, Luis Romo y Gilberto Mora, aunque la falta de precisión en los últimos metros impidió que pudiera abrir el marcador antes del descanso. Algunas oportunidades claras se desperdiciaron por errores en la decisión final.

A pesar de que México tuvo mayor posesión de balón, el conjunto europeo mostró orden defensivo y logró neutralizar gran parte de los ataques mexicanos durante los primeros 45 minutos, que concluyeron sin anotaciones.

La situación cambió apenas iniciada la segunda mitad. Tras varios avisos de ambos equipos, el marcador finalmente se movió al minuto 55 gracias a Mateo Chávez, quien culminó una gran jugada colectiva para marcar el primer gol del encuentro y darle tranquilidad a la escuadra nacional.

La anotación representó un momento especial para el joven futbolista, quien respondió de manera inmediata a la confianza del cuerpo técnico y se convirtió en uno de los protagonistas de la noche mundialista.

Solo seis minutos después llegó el segundo golpe para los checos. Jorge Sánchez generó una acción ofensiva que terminó con un rebote dentro del área, situación que aprovechó Julián Quiñones para empujar el balón al fondo de las redes y colocar el 2-0 momentáneo.

Con la ventaja en el marcador, Javier Aguirre realizó varios movimientos para refrescar al equipo. Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo y Efraín Vargas ingresaron al terreno de juego para mantener el control del partido y administrar la diferencia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió al minuto 77, cuando Guillermo Ochoa ingresó de cambio para disputar minutos en su sexto Mundial.

Cuando parecía que el encuentro terminaría México aprovechó los espacios que dejó una República Checa volcada al ataque.

Tras un despeje de Ochoa de más de tres cuartos de cancha, el balón fue controlado por el tricolor que empezó a tejer la jugada rumbo a la portería.

Alvarado sirvió a Santiago Giménez quien no logró conectar de manera efectiva en el primer intento, pero la jugada continuó y Alvarado asistió a Álvaro Fidalgo, quien sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo para firmar el 3-0 definitivo.

 

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