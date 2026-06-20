Militancia del PAN en Altamira asegura el triunfo de Gloria Garza y «El Truko» Verástegui

Por: Mario Rivera

​Altamira, Tamaulipas. — La fórmula que busca la Presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) recibió un respaldo absoluto durante su visita a este municipio, consolidando su camino rumbo a la dirigencia del partido.

​Militantes de Acción Nacional en Altamira dieron una cálida bienvenida a la Lic. Gloria Garza, aspirante a la Presidencia del Comité Estatal, y al Ing. César «El Truko» Verástegui, candidato a la Secretaría General del instituto político.

​​A su llegada, los miembros del partido saludaron con entusiasmo y afecto a la fórmula. Posteriormente, se abrió un espacio de diálogo franco en el que los candidatos expusieron sus propuestas para la dirigencia estatal. Ambos coincidieron en que sus principales herramientas de trabajo serán:

​El diálogo abierto.

​El consenso.

​El cabildeo como método democrático para alcanzar acuerdos clave al interior del partido.

​»Buscamos fortalecer la unidad de la militancia a través de la escucha activa y la inclusión», destacaron los candidatos durante su intervención.

​Tras escuchar las propuestas, los asistentes también tomaron la palabra para expresar sus ideas, inquietudes y, sobre todo, su simpatía hacia el proyecto de Garza y Verástegui, ​lo que inició como una asamblea informativa se convirtió en una reunión de unidad, donde la militancia altamirense volcó su apoyo total hacia la fórmula, asegurando su triunfo para la próxima elección interna del PAN, programada para este 5 de julio en todo Tamaulipas y en especial en el Comité Distrital Municipal del PAN habrá una casilla para que los militantes puedan ejercer su voto.

Al final los militantes ofrecieron unos pasteles para celebrar el cumpleaños de El Truko Verástegui, quiene rn dias pasados cumplió un año más de vida, cantándole las tradicionales mañanitas.