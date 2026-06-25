Tiempo y Espacio.

Morena: Son muchos aspirantes.

Por Jaime Luis Soto.

Ah, caray. En el estado de Guerrero son 16 aspirantes para el proceso interno de Morena para buscar ser candidata o candidato a la gubernatura que habrá de disputarse en el 2027.

La mayoría son de Morena, pero también los hay del Verde y del PT que harán alianza con el partido guinda -coalición Sigamos Haciendo Historia- a pesar de todo.

La mera neta, son muchos aspirantes para un proceso interno…

Y en la lista se incluye a KAREN CASTREJÓN, la dirigente nacional del PVEM. La senadora BEATRIZ MOJICA. Así como exsecretarios estatales de Salud y Educación, alcaldesas, alcaldes, exdelegados federales, diputados locales y párele de contar.

Hasta el momento, tal parece que no se registrará el senador FÉLIX SALGADO MACEDONIO, padre de la actual gobernadora EVELYN SALGADO.

Por el asunto del nepotismo…

Pero… buzos caperuzos. No hay que perder de vista a don FÉLIX, pues es posible que entre quienes se registraron en el proceso interno de Guerrero algún aspirante pueda representar los intereses de este simpático senador.

Son meras especulaciones, que conste…

El meollo del asunto es que se va a poner interesante el proceso interno de Morena en Guerrero.

Y el gran reto para quienes integrarán la coalición, pero sobretodo para Morena, es que ese proceso termine en santa paz, que quien gane reciba el respaldo de los demás y nadie proteste ni haga escándalo ni pataleos.

Porque mire usted que hemos visto que cuando participan muchos en un proceso interno, siempre habrá algún inconforme que eche a perder la fiesta.

En el 2024 lo vimos aquí, en varios municipios de Tamaulipas, en donde hubo muchas inconformidades y hoy esos inconformes están a punto de reclamar el premio por haberse disciplinado en aquel entonces.

Como un diputado local del sur, por ejemplo, que quiere ser candidato en Altamira.

¿Es bueno que haya tantos participantes en los procesos internos de Morena…?

Para empezar, es mejor que el dedazo que por muchos siglos implementó el PRI.

Sin embargo, cuando en un proceso interno se permite que participen bastantes personas, son muchos los intereses que están en juego y es muy difícil que todas y todos estén de acuerdo con los resultados finales.

Se insiste: Eso ya se vio aquí, en el 2024…

En varios municipios de Tamaulipas es probable que haya muchos participantes en los procesos internos que habrá de implementar el partido guinda para las alcaldías.

Por ejemplo, pronosticamos que, en Reynosa, mínimo, se registrarán ocho aspirantes para la candidatura morenista.

En Altamira un número similar…

Lo que Morena debe hacer es volver a reforzar sus filtros para que cuando inicien sus procesos internos en Tamaulipas, allá por septiembre, ya se tengan bien definidos los perfiles de las y los aspirantes.

Porque, aguas con los que nunca aceptan el triunfo de los demás y después les invade el resentimiento…

Sobre aviso, no hay engaño…

En asuntos universitarios, mire usted que más de 3 200 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas lograron certificarse con éxito en competencias técnicas y habilidades digitales fundamentales para el entorno profesional actual en el marco del Programa de Microcredenciales UAT 2026.

Esta iniciativa, implementada mediante la Secretaría Académica, respalda la visión del rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, orientada a fortalecer la capacitación estudiantil.

Asi como elevar la excelencia académica y garantizar herramientas tangibles que impulsen la empleabilidad de los futuros profesionistas del estado.

En la primera etapa del programa, los estudiantes obtuvieron este beneficio mediante el proceso de microcredencialización, el cual consistió en el desarrollo de un trayecto formativo cien por ciento en línea, a través de plataformas oficiales de preparación y simulacros prácticos como G-Metrix.

Tras concluir esta etapa de autoaprendizaje en entornos virtuales, los participantes sustentaron una evaluación final que les otorgó una certificación con validez global emitida por la firma internacional CERTIPORT.

Garantizando así que sus conocimientos cuenten con el reconocimiento directo de los líderes de la industria en todo el mundo.

Aunado a este logro, un grupo de más de 200 docentes de los diferentes campus también obtuvo una certificación internacional en estas tecnologías, validando sus competencias para elevar la calidad de la enseñanza en las aulas.

En la capital tamaulipeca, debido a la reciente fractura en el acueducto Guadalupe Victoria, por la que cerca del 50% de la población de la ciudad enfrenta el desabasto grave de agua, el gobierno de Victoria activó un operativo de asistencia con pipas en distintos sectores de la Capital.

Ante esa situación, el alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) implementaron un plan emergente para abastecer de agua a las colonias afectadas, personas vulnerables, escuelas y hospitales.

Para asegurar el vital líquido durante esta contingencia, pidió a la ciudadanía considerar la alternativa de solicitar, a través del número 8342477373 de WhatsApp de COMAPA, la atención de pipas para el envío de cuadrillas de abastecimiento de agua en los sectores críticos, reportando la falta del vital líquido.

Pidió a la ciudadanía mantenerse al tanto de los comunicados oficiales, ya que las autoridades de COMAPA mantienen información permanente sobre los avances de reparación del tramo de la línea del acueducto Guadalupe Victoria dañado.

Es todo por hoy. Muchas gracias por leer.

Correo electrónico: jaimeluissoto@hotmail.com