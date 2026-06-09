David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Mucha cama y 300 mil millones… ¡Ufff!

Mientras todo México sigue discutiendo entre visas revocadas, investigaciones transfronterizas entrampadas, derrotas y victorias, grillas electorales y los abordajes cotidianos de la política mexicana rampante. Dentro del perímetro de seguridad de la Primera Zona Naval en el sur de Tamaulipas se desarrolla una operación de gran calado que prácticamente pasa desapercibida para la conversación pública.

Sin conferencias mañaneras. Ni mítines. Ni siquiera una guerra de hashtags, ah, pero eso sí, una inversión superior a los 303 mil millones de pesos avanzando con paso sostenido y a punto de ser inaugurado.

Sí.

Más de 300 mil millones, y para poner la cifra en perspectiva, hablamos de un presupuesto superior al que administran varios municipios tamaulipecos durante años completos de gobierno.

Y, sin embargo, el radar político parece no detectarlo.

Quizá porque los escándalos generan más tráfico que los tomógrafos.

Quizá porque una filtración siempre vende más que una sala de terapia intensiva.

O quizá porque en México seguimos confundiendo el ruido con la relevancia.

Lo cierto es que, a unos metros de Playa Miramar, la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) está por inaugurar una de las piezas más importantes de su infraestructura sanitaria nacional: el quinto Hospital Naval Regional del país y el único de su categoría en Tamaulipas.

Estamos hablando de una plataforma médica regional diseñada para ampliar la capacidad operativa de la Sanidad Naval en el Golfo de México. Un activo estratégico que dará cobertura a más de 35 mil usuarios provenientes de Tamaulipas, Veracruz y parte de San Luis Potosí.

La expansión es considerable.

De 60 a 89 camas hospitalarias.

De dos a cinco quirófanos.

De una instalación que cumplió su ciclo operativo en la colonia Petrolera, de Tampico, a un complejo concebido para responder a las exigencias médicas de las próximas décadas, y de ser necesario elevar a tercer nivel. Este coloso de blanco se suma a los ya existentes en: Campeche, Acapulco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pero, además, servirá de apoyo a las unidades médicas navales de Matamoros, La Pesca y Tuxpan.

La capitán de fragata Adriana Gallardo Rivera lo explicó con claridad técnica: el objetivo no es solamente crecer.

Es reducir tiempos de respuesta.

Incrementar capacidad diagnóstica.

Fortalecer la atención especializada.

Y mejorar la evolución clínica de los pacientes.

Traducido al lenguaje de tierra firme: salvar más vidas.

¿Poooor? Sencillo. Aumentará en casi 50 por ciento el número de camas hospitalarias; la obra ampliará de dos a cinco quirófanos y contará con 37 consultorios para consulta externa. La instalación concentrará más de 30 especialidades médicas, entre ellas cardiología, oncología, geriatría, urología, medicina interna, cirugía general, pediatría y rehabilitación.

Todo esto es seguridad humana. Aquí, nadie pregunta por colores partidistas cuando una ambulancia llega a urgencias. Nadie consulta encuestas desde una cama de terapia intensiva. Nadie discute ideologías cuando espera un diagnóstico de oncología o cardiología.

En la SEMAR, lo único que importa es que el sistema responda, y eso exactamente es lo que busca esta obra que inició desde el 2023.

Almirantes secretarios van y vienen, los gobiernos cambian de mando. Los discursos cambian de tono. Las coyunturas políticas entran y salen como las mareas, pero los hospitales permanecen y, cuando llegan a su fin, hay otro para responder porque, con los años, cuando alguien reciba atención en ese complejo naval, nadie recordará el debate político que dominaba los titulares en 2026.

Lo que sí recordarán será que existía un hospital preparado para responder cuando la emergencia tocó a la puerta.

En la intimidad… Mientras la Marina apuesta por infraestructura médica de alta especialidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de demostrar que la investigación científica también puede convertirse en una herramienta para combatir una de las amenazas más serias del norte mexicano: la sequía.

Sin aspavientos y lejos de los reflectores políticos, investigadores de la UAT obtuvieron una patente por un biomaterial capaz de recuperar suelos degradados.

Dicho en español de rancho: inventaron una forma de ayudar a que la tierra vuelva a producir.

Y eso, en una región donde los agricultores llevan años mirando al cielo esperando lluvias que no llegan, vale tanto como cualquier discurso.

Mientras unos construyen hospitales para cuidar a las personas, otros desarrollan tecnología para cuidar la tierra.

Ambas cosas tienen algo en común.

Ninguna genera escándalo.

Pero las dos construyen futuro.

davidcastellanost@hotmail.com