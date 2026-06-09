Necesario no Mermar Fuentes de Empleo en Época de Lluvias: Nueva CROC

*Piden a los empresarios tratar de conservar los empleos en estas condiciones climáticas adversas

Raúl Gallegos

La temporada de lluvias en la zona sur se ha vuelto muy marcada en los últimos días, y en ese sentido la Nueva CROC exhortó a los empresarios contratistas a no mermar la base laboral y seguir apoyando el poder adquisitivo de la gente que trabaja en el rubro de la construcción.

El Secretario de Trabajo y Conflictos, del ente sindical, Gregorio Pego Cruz, explicó que las precipitaciones pluviales se han mostrado intensas en la zona sur, lo que provoca por momentos parálisis en el ramo de la construcción.

Precisó, que gran parte de los empresarios contratistas hacen su máximo esfuerzo para que el trabajador no pierda el día laboral cuando las precipitaciones pluviales se hacen presentes.

Destacó, que ya sea ubicando el personal en otras obras o adelantando labores a fin de que el obrero siga trabajando, es como la gran parte de los empresarios se organizan para no alentar la parálisis laboral.

«A veces con tanta lluvia no se puede trabajar, no se puede cimentar, cimbrar o revocar y en ese sentido se busca llevar a cabo otros trabajos como habilitar fierro a fin de que el trabajador no pierda el día y no se afecte su economía», explicó

Pego, dejó claro que la iniciativa privada se encuentra en la misma sintonía que la mayoría de las organizaciones sindicales en el sentido de que no exista desocupación laboral en estos tiempos tan complicados.