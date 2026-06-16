«Ocultan» contaminación en el río Pánuco más de mil 500 familias están en riesgo»: ambientalista

*»Es terrible que quieran negar algo que es evidente. El río Pánuco no es un basurero y menos para este tipo de desechos que impactan a la flora, la fauna, el agua y toda la actividad acuícola y pesquera», expresó.

Por Diana Alvarado

El ambientalista José Luis de León Hurtado denunció que es imposible negar los impactos ambientales provocados por el presunto derrame de aceites y grasas en el río Pánuco, al asegurar que la contaminación es evidente y ya afecta a pescadores, al ecosistema y a la economía de la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Entrevistado vía telefónica, señaló que los residuos que llegan al afluente, presuntamente provenientes de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero, representan una amenaza para la flora, la fauna, la actividad pesquera y la salud de quienes consumen especies extraídas de la zona.

«Es terrible que quieran negar algo que es evidente. El río Pánuco no es un basurero y menos para este tipo de desechos que impactan a la flora, la fauna, el agua y toda la actividad acuícola y pesquera», expresó.

De León Hurtado aseguró que la presencia de aceites y grasas es visible y cuestionó el aparente ocultamiento de la información.

Indicó que la contaminación también perjudica a las embarcaciones que diariamente cruzan entre Pueblo Viejo, Veracruz, y Tampico, las cuales terminan impregnadas de residuos.

El activista advirtió que más de mil 500 familias de pescadores podrían verse afectadas económicamente por esta situación, ya que dependen de la captura y comercialización de pescado.

Asimismo, criticó la falta de acciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), al considerar que ambas instancias deberían intervenir para investigar y sancionar en caso de comprobarse la contaminación.