Columna Rosa, solo para Mujeres.

Origen Día del Padre y su celebración en Tamaulipas.

Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.

El Día del Padre tiene raíces antiguas y modernas, desde cultos a figuras paternas en civilizaciones antiguas hasta su institucionalización contemporánea.

La versión moderna nació a principios del siglo XX en Estados Unidos como respuesta al reconocimiento público del rol paterno, inspirada por gestos comunitarios que buscaban honrar a los padres por su trabajo y sacrificio familiar.

Con el tiempo la fecha se expandió a muchos países, adaptándose a contextos culturales locales y convirtiéndose en un momento para valorar a los papás que día a día trabajan arduamente para llevar comida, sustento y acceso a la educación a su familia.

Reconocer a los padres es esencial porque visibiliza la tarea afectiva, educativa y económica que desempeñan dentro de las familias y la comunidad.

Celebrar su figura promueve modelos positivos de masculinidad, refuerza vínculos intergeneracionales y recuerda la responsabilidad colectiva en la formación de niñas y niños, por lo que el reconocimiento público, permite acompañar políticas sociales que apoyen la corresponsabilidad en el hogar y el bienestar familiar.

En Tamaulipas, las celebraciones del Día del Padre se viven en comunidades grandes y pequeñas, desde la capital en Ciudad Victoria, como las fronteras de Reynosa y Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira, Tampico, Mante y los pueblos del sur y la sierra.

En cada municipio la fecha se adapta a las tradiciones locales, combinando actos religiosos, encuentros familiares, jornadas deportivas y festivales comunitarios que invitan a la participación de toda la familia, volviéndolo un momento para recordar y valorar.

Entre las iniciativas que fortalecen la convivencia familiar destacan carreras, ferias deportivas, conciertos y actividades recreativas en espacios públicos.

Un ejemplo emblemático es la jornada en el patinadero organizada por la A.C. Tamaulipas, que este año incluye la 16ª carrera, rifas, regalos y actividades recreativas para todas las edades; pero junto a ella hay docenas de actividades en parques, plazas y centros comunitarios en todos los rincones del estado, diseñadas para ser accesibles y promover la salud física y emocional de las familias.

El gobierno estatal, con el apoyo de instancias civiles y municipales, ha impulsado acciones para fortalecer las celebraciones y los programas familiares mediante la habilitación de espacios públicos, la coordinación con organizaciones de la sociedad civil y campañas de apoyo a familias vulnerables.

Estas iniciativas buscan garantizar inclusión, seguridad y dignidad en la celebración, atendiendo también a quienes enfrentan mayores dificultades económicas o sociales.

Celebrar el Día del Padre en Tamaulipas es afirmar que la paternidad merece reconocimiento al igual que el día de la madre.

Multiplicar espacios de encuentro, deporte y solidaridad fortalece el tejido social y recuerda que cuidar y acompañar a las nuevas generaciones es un deber compartido que ennoblece a todos.

Además del reconocimiento colectivo, es valioso destacar ejemplos concretos de paternidad digna de admiración en nuestros municipios.

Me gustaría concluir esta columna con la mención de tres padres tamaulipecos que en los últimos años han mostrado compromiso y ejemplo, empiezo con alguien muy importante para mí…

Mi papá, el Dr. Jorge A. Lera Mejía, originario de Tampico Tamaulipas, es un columnista, maestro, líder de opinión, comunicador y líder comunitario conocido por su trabajo como investigador y por promover el diálogo ciudadano en medios de comunicación y darle fuerza y voz al fenómeno de la migración.

Su entrega profesional ha sido referente para muchas familias y estudiantes tamaulipecos.

El Dr. José Sierra Flores. (de manera póstuma) Especialista en farmacología cardiovascular y autonómica.

Recibió en noviembre de 2024 la Medalla al Mérito Luis García de Arellano de manera póstuma (12 años después de su muerte el 16 de noviembre de 2012), siendo el primer reconocimiento post mortem otorgado con esta distinción.

El Congreso de Tamaulipas lo reconoció por ser “referente en los campos de la medicina, la docencia, la investigación y en el medio artístico como compositor musical a nivel nacional e internacional”, destacando su “labor profesional y comunitaria como médico cirujano, además por su legado y contribución musical”.

Profesor Héctor “Kiko” Ramírez (Tamaulipas rural): maestro de escuela rural que durante décadas ha dedicado su vida a la educación de niños en comunidades marginadas, promoviendo la permanencia escolar y acompañando a varias generaciones con paciencia y cariño con el objetivo de lograr formar grandes profesionistas y personas de bien.

Muchas felicidades anticipadas a todos los padres, que son responsables, ellos dejan huella en la vida y el futuro de sus hijos.