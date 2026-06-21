Gaceta

Por: Raúl Terrazas Barraza

Partidos o parti-dos

Si hay tiempo para que los partidos políticos que tienen en orden su registro ante las autoridades electorales se preparen a conciencia para contender en las elecciones locales de 2027.

Organizarse para estar listos y presentar candidatos se antoja sencillo; sin embargo, implica dedicación y determinación para alinear a la legislación y a sus documentos internos el proceso local que permitirá la renovación de los 43 ayuntamientos y las 36 diputaciones locales del Congreso del Estado.

Casi todos han dicho, entre ellos el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que ya están listos y tienen aceitada su estructura como entidades de interés público que son de acuerdo con la ley. Incluso, por las revisiones de sus dirigentes al interior, han exteriorizado no requerir de coaliciones y comenzaron a gritar a los cuatro vientos la determinación de ir solos.

El tiempo para la organización interna de los partidos políticos, pese a ser todavía suficiente, sí requiere reconstruir sus líneas de tiempo, al menos para todo 2026, dado que, en cuanto comience 2027, ya no será el tiempo del que ahora gozan; será el de los aspirantes anticipados que buscan convertirse en precandidatos y, de ahí, en candidatos para alcaldías y curules en el Congreso del Estado.

El dirigente del PRI en la entidad, Bruno Díaz Lara, se desmarca del PAN; es decir, no habrá coalición y ya tiene como meta superar los 80 mil votos de la elección pasada. Sin embargo, es una cifra demasiado corta si se toma en cuenta el crecimiento que se dio al priismo nacional con el triunfo en Coahuila, al ganar todas las diputaciones locales que estaban en juego.

Sin embargo, no debe perderse de vista la aseveración de consultores políticos como el reynosense Ricardo Gamundi Rosa, quien señaló el triunfo del PRI coahuilense como propio, en el cual nada tuvo que ver la dirigencia nacional de esa organización. Por ello, no es recomendable apostarle de más a las estructuras construidas durante los últimos meses por las llamadas entidades de interés público y, por tanto, responsables de la postulación de candidatos a cargos de elección.

Otro de los elementos a atenderse desde los partidos políticos es la promoción de la participación ciudadana, tanto en los procesos internos para sus militantes como en las votaciones, consideradas la hora de la verdad para las instituciones políticas y sus candidatos. Esta acción siempre se queda pendiente, porque a dirigentes y operadores de los partidos se les va el tiempo en dimes y diretes o en la selección de sus candidatos y dejan, literalmente, de lado incentivar a los electores para que acudan a las urnas.

En razón de esa falta de responsabilidad partidaria es que, como organizaciones de interés público, se reducen a entes electoreros, llegándose al grado de creer que con postular candidatos ya cumplieron. Luego se dan de topes en la pared, porque los seleccionados ni generaron los sufragios esperados ni la estructura que dijeron tener aceitada funcionó para lograr la asistencia en las urnas.

El punto es que los partidos políticos se acaban solos; quedan muy desgastados después de cada proceso y, aunque hay tiempo suficiente para reinventarse y estar en forma para la elección siguiente, sus dirigentes jamás reaccionan y creen que, porque ganaron, volverán a ganar o, aquellos que perdieron, perderán de nuevo.

El proceso electoral que llevará a las elecciones del seis de junio de 2027 comienza en septiembre y debería ser la fecha en la cual quienes forman parte de las dirigencias estatales levanten la mano para decir que están listos y lo demuestren con números: la militancia que tienen, los comités municipales y seccionales que funcionan y la capacidad de producir candidatos para los cargos a disputar en las elecciones locales, las cuales también serán concurrentes, porque se elegirá a los 300 diputados de mayoría que conformarán la nueva Legislatura de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y, desde luego, los 200 plurinominales.

Debe recordarse siempre el papel de los partidos políticos, dado que su objetivo es canalizar la voluntad de la ciudadanía para ocupar cargos de elección popular mediante el voto libre, secreto y directo, en cumplimiento de las estrictas normas de transparencia, fiscalización y paridad de género, como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Partidos Políticos.

Esas organizaciones de interés público, con financiamiento público para que haya piso parejo en las elecciones, todavía tienen tiempo para demostrar que son partidos o, de lo contrario, considerar que están parti-dos, si se toma en cuenta la falta de organización y de estructura como razón para estar parti-dos o, mejor dicho, partidos en dos.

Que estén listos para participar cualquiera puede decir que sí; pero que estén preparados para hacerlo y dar buenos resultados está en manos de las y los dirigentes: Manuel Muñoz Cano, del Verde Ecologista de México; Roberto Enrique Lee Ponce, de Movimiento Ciudadano; María Guadalupe Gómez Núñez, de Regeneración Nacional; Arsenio Ortega Lozano, del Partido del Trabajo; Bruno Díaz Lara, del Revolucionario Institucional, y Gloria Garza Jiménez, en caso de que quede en lugar de Luis Cantú Galván, como esperan los panistas de casi todo el estado.

Los otros

Este domingo, que es Día del Padre, fecha para recordar a personas buenas como el profesor Juan Terrazas Molina, tronco de la familia Terrazas Barraza, es también el inicio del verano, que durará hasta el 22 de septiembre.

Como sea, el festejo para los padres de familia tiene su connotación, y lo esperado es un domingo feliz para todos quienes son padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.

Con el comienzo del verano 2026 se marca el inicio de una temporada de mucho calor para las regiones de Tamaulipas. Se espera, según el pronóstico de CONAGUA, que haya semanas con olas de calor, con temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados, además de una canícula que será de las más calurosas de los últimos tiempos.