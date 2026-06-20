Pobre México Tan lejos de Dios y tan cerca de E. U.

Por: Ing. A. Federico Juárez Andonaegui

Parte 2

Ya vimos la profundidad de dicha frase, ahora vamos a ver causas por las que se considera que han sido ocultados al pueblo tanto la Teología como la Filosofía.

Actualmente vemos que muy poco se les enseña Lengua y Literatura Española, Algebra y Trigonometría en la mayoría de las secundarias y en las preparatorias casi no se enseña como materias obligatorias: Historia de las Doctrinas Filosóficas, Lógica, Filosofía Etimologías Griegas, Latinas, hebreas, Geometría Analítica plana y del espacio (principios) y Cálculo Diferencial e Integral. Estas materias son básicas para cualquier carrera que elija el educando.

Consecuencias.

A.- Por lo citado, vemos que se adoptan términos anglosajones, que en el fondo nada significan y a veces se inventan palabras de la nada que carecen de raíces etimológicas y prácticamente invitan a confusión ya que determinadas palabras tienen un significado para uno y otro significado para otra persona, lo cual da motivo a controversias. (0)

B.- Vemos también que el hecho de no educar la mente tanto por la Lógica como por las Matemáticas, se acentúan más los conflictos tanto en lo ético como en lo jurídico (1)

C.- Aun siendo un sistema laico, debe hacerse hincapié en que las Mitologías tiene un fondo filosófico y religioso, por ende, Teológico. Sin profundizar en el tema, dejando la Filosofía y la Teología al libre pensamiento del educando.

Habiendo escrito lo anterior como prólogo o introducción, vamos a tocar el tema Teológico de la frase de Don Porfirio.

La frase que analizamos, la dijo Don Porfirio cuando era General de Brigada (2), a causa de ver al pueblo meshica desviado de su camino por influencia extranjera y en su mayoría obligado a combatir por sistema de leva (3).

¿Qué trató de decir con la frase: ¿Tan lejos de Dios?

Simplemente que al sacar a Dios del Ser se está creando un vacío entre la persona y el Creador. Dicho espacio es aprovechado por las fuerzas del mal para dar pie a la inmoralidad sexual, la idolatría y el derramamiento de sangre y aceptar los consejos de: hipocresía, envidia, cinismo, descaro, venganza, robo, etc., pero los que más destruyen al Ser, son: avaricia, gula y lujuria (4) y los que demuelen lo ya destruido, son: ira, odio, pereza y rencor. Eso, tiene consecuencias por estar alterando las Leyes Divinas. En el plano material, tanto Éticas como Morales. (5).

Cada vez que la persona se aleja, más de Dios, crea y aumenta un espacio vacío por el cual permite entrar libremente las transgresiones. ejemplo claro de lo descrito es el pasaje Bíblico de Caín al matar a Abel (Génesis 4:6,7). Al continuar alejándose más y más de Dios, da pie a la esclavitud, que ahora se conoce como colonialismo (6), el cual, por lógica, se niega y se procede a exaltar la soberanía, la auto determinación, etc, etc.

Lo peor viene al haber derramamiento de sangre, pues la sentencia de ello, es: la tierra no entregará su fruto …. Por esas consecuencias es que Don Porfirio dimitió, librándonos – con esa simple acción – de muchas catástrofes. Las cuales los nuevos gobernantes al pelearse entre ellos, nos causaron lo que trató de evitar Don Porfirio, y que, por desgracia lo estamos viviendo a partir desde 1910 hasta hoy día.

Continuará

Padre, llegue a Ti mi Clamor, no me ocultes Tu presencia en mi aflicción, escucha mi grito. Mis días se consumen como humo, mi corazón está herido. Todos los días Tus enemigos me humillan, conjuran contra mí. Nunca jamás cumplas los deseos de los malvados, ni dejes que triunfen en sus ardides y se envanezcan. Tu perdonarás todas nuestras transgresiones y curarás los padecimientos de Tu pueblo Mexhijo Tenochtitlan del Valle del Anahuac

Notas

0.- Ejemplo: La palabra bulling (toreando) que nada tiene que ver con el hecho de molestar y/o maltratar al próximo. La palabra correcta es Atosigar.

1.- Existen situaciones que conducen a graves problemas legales, por ejemplo: algunos consideran 0.05 cms = 50 cms. En el campo, 1 Hectárea antigua integrada por 3 almudes equivalente a 1,200 m2 y pretenden sea igual a una Hectárea (1,000 m2) del sistema métrico decimal. Etc, etc.

2.- Después de haberse exiliado, estando en Francia, fue ascendido a General de División. Esto por parte del Presidente Interino General C. Victoriano Huerta Márquez.

3.- Fue el sistema implantado por los “alzados” al iniciar la guerra entre hermanos (3.1) en el año 1910.

3.1.- Recordar que todos y cada uno de los jefes sublevados tenía como asesores a milites y/o mercenarios norteamericanos

4.- La integran ejércitos completos de: masturbación, homosexualidad y sus derivados, con sus consecuencias.

4.1.- Cada ejército es integrado por millones y millones de huestes.

5.- La primera consecuencia es la división entre prójimos, (5.1), propiciando cautiverio por parte de vecinos, aunado a Epidemias, cambios atmosféricos, Sequías, etc.

5.1.- Recordar el asesinado (auténtico parricidio) de Don Agustín de Iturbide, las continuas guerras del Siglo XIX, la robolución de 1910. Y lo que actualmente vivimos.

6.- Es tanta la maldad que los gobernantes están ciegos y no ven la esclavitud a la que están sujetados. La esclavitud ya no es como se tenía el concepto, ahora es colonial, en que le imponen desde presidente (capataz) y dos o tres funcionarios (ejecutores) dentro de su gabinete. Esto a partir de 1848.

Bibliografía

Introducción a la Filosofía

Historia de la Filosofía. Julián Marías

Cualquier Biblia, católica, protestante, hebrea, etc.

Teología del cuerpo. Juan Pablo II. Editorial La Retama.

El Rebe Najmán sobre la Torá. Génesis. Editorial Breslov Research Institute.

Jumásh Mor-Derór. Génesis. Rab. Mordejay Babour. Editorial Jerusalem

Summa demoniaca. J. A. Fortea

Exorcistica. J. A. Fortea

De que diablos hablamos. P. Rogelio Alcántara

Historia de la revolución mexicana 1909-1922. Ing. Federico Juárez Andonaegui. Puede leerse gratuitamente en elsoldelsurtamopico.com y en larevoluciónmexicana1910-1922.Blogspot.com